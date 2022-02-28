Türkiye Gazetesi

Rusya Ukrayna'ya işgali nedeniyle birçok ülkeden tepki görmüş ve AB, ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere Rusya'ya yaptırım kararıyla finansal anlamda birçok tedbir almıştı.

AB ülkelerinin doğal gazının yüzde 40'ını karşılayan Rusya'ya karşı yaptırım kararları sonrası Avrupa'da doğal gaz fiyatları bir hayli etkilendi. Söz konusu doğal gaz kontratlarının fiyatı yeni işlem gününe 125 avrodan başladı.

Buna bağlı olarak Avrupa'da doğal gaz kontratları fiyatı önceki işlem günündeki kapanışa kıyasla yüzde 34 yükseldi. Doğal gaz kontratlarında megavatsaat fiyatı TSİ sabah saat 10.49'da 108 avro seviyesinde seyretti.

GAZ TEDARİKİ ENDİŞESİ

Yeni ekonomik yaptırımlar Avrupa'ya gaz tedarikine yönelik endişelerin artmasına sebep oldu. Ayrıca AB ülkeleri, doğal gaz ihtiyacının yüzde 40'ını Rusya'dan tedarik ediyor.

TEDBİR ALINACAK

AB üyesi ülkelerin enerji bakanları bugün Brüksel'de olağanüstü toplantıda bir araya gelecek ve bakanlar, doğal gaz ve petrol fiyatlarındaki artış ile bu konularda uygulanabilecek tedbirleri görüşecek.

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