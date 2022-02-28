Türkiye Gazetesi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştü. Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Macron, telefonda Putin ile Rusya-Ukrayna savaşını görüştü. Macron, Putin'e uluslararası toplumun Ukrayna'ya saldırının sona ermesi talebini iletti ve acil ateşkes uygulanması gerektiğini belirtti. Emmanuel Macron, görüşmede Putin'den sivillere ve yerleşim yerlerine yönelik saldırıların durdurulması, sivil altyapının tamamının korunması ve kara yollarının ve özellikle Ukrayna'nın başkenti Kiev'in güneyindeki araç yolunun güvenliğinin sağlanmasını istedi.

Putin, bu üç konuda "angaje olma iradesini" dile getirdi. Görüşmede uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesini, sivil nüfusun korunmasını ve insani yardımların ulaşımının sağlanmasını talep eden Macron, Putin'e gelecek günlerde temas halinde kalmayı önerdi. Putin de bunu kabul etti.

ZELENSKİY İSTEDİ, MACRON ARADI

Macron, ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile son saatlerde birçok telefon görüşmesi yaptı. Emmanuel Macron, Putin ile Zelenskiy'nin talebi üzere telefonda görüştü, ardından Zelenskiy'yi bilgilendirdi.



Zelenskiy ve Macron'dan diplomatik görüşme Vladimir Zelenskiy ile Macron sabah saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Zelenskiy, görüşmeye ilişkin 'Savaş karşıtı koalisyon çalışıyor!' ifadelerini kullandı.



AB liderleri toplandı! Macron'dan Putin'e sert sözler: İkiyüzlülük yaptı Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonu nedeniyle Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Brüksel'de düzenlediği olağanüstü zirvede değerlendirmede bulunan Macron, "Putin kesinlikle ikiyüzlülük yaptı, o savaşı seçti" dedi.