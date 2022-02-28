Türkiye Gazetesi

Rusya’nın saldırılarına topyekun bir mücadeleyle karşılık veren Ukrayna’nın başkenti Kiev’de yetkililer, bugünden itibaren yaya olarak dışarı çıkmanın yasaklandığını belirterek, “Şu andan itibaren sokaklarda bulunan siviller sabotajcı olarak algılanacak” uyarısında bulundu.

GEÇİŞLER SADECE ARAÇLAR İÇİN VERİLECEK

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı askeri harekatın beşinci gününde de saldırılar devam ediyor. Ukrayna’da geçtiğimiz cuma günü sokağa çıkma yasağı getirilmiş ve yasak bugün sona ermişti. Ancak Ukrayna vatandaşlarının sokağa çıkma yasağının ardından ihtiyaçlarını karşılamak için market ve eczanelere gitmesiyle yoğun kalabalıkların oluştuğu görüldü.



Ukraynalı yetkililer tarafından yapılan yeni açıklamada, “Bugünden itibaren sokağa çıkma yasağı saat 20.00 ile 07.00 arasında uygulanacak. Market ve eczaneler ise sabah 08.00'den akşam 19.00’a kadar açık olacak. 28 Şubat'tan itibaren şehirde dolaşmak, yalnızca askeri amir tarafından verilen yeni bir özel geçiş izni ile mümkün olacak. Geçişler sadece araçlar için verilecek ve yaya olarak hareket etmek kesinlikle yasak. Şu andan itibaren sokaklarda bulunan siviller sabotajcı olarak algılanacak” denildi.

AB Komisyonu: Ukrayna ve Moldova Avrupa elektrik şebekesine bağlanacak AB Komisyonu tarafından Ukrayna ve Moldova'nın en kısa sürede Avrupa elektrik şebekesine bağlanacağı bildirildi.

ABD: Ukrayna'ya ihtiyaç duyduğu ekonomik yardımı sağlayacağız ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Rusya ile savaşta olan Ukrayna'nın ihtiyaç duyacağı ekonomik yardımın, Kongre'de onaylanacağını belirtti.

ABD duyurdu: Rusya Ukrayna’da hava üstünlüğünü elde edemedi Pentagon'da üst düzey bir yetkili, Rusya’nın şu ana kadar Ukrayna sınırına konuşlandırdığı askeri gücünün yüzde 75’ini savaşa soktuğunu ve Ukrayna hava sahasında henüz üstünlük elde edemediğini bildirdi.

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