Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Gazetemize konuşan Refat Çubarov “Cumhurbaşkanı Erdoğan durumumuzla özel olarak ilgileniyor ve bizimle temasta. Türk milletinin aklı ve kalbi bizimle, bunu duyuyoruz, hissediyoruz ve burada yalnız olmadığımızı biliyoruz” diye konuştu. Refat Çubarov şunları söyledi: Putin Ukrayna’da ilk hedefi 26 bin kilometrekarelik Donbass’a bayrak dikmek ve Moskova’ya doğrudan bağlı bir bölge oluşturmaktı. Sınıra yapılan yığınak ve devamında gelişen olaylara karşı ABD ve Batı dünyasının kayıtsızlığını gördü ve hedef büyüttü. Fırsat olarak gördüğü ortamı değerlendirmek için de Ukrayna sınırına yığdığı 190 bin kişilik ordusunu tüm şehirlere sürdü. Şu an Kiev’in merkezinde Rus tankları var. Onlar Kiev’i değil Ukrayna meclisini istiyor. Savaşın uzadığı her dakika Putin için işler daha da zorlaşıyor.

Kremlin, Ukrayna için yapılan işgal planı ile birlikte bir siyasi şema da hazırladı. Meclisi ele geçirip hükûmeti yıkmayı başardıklarında kendi listelerindeki isimlerden oluşan kukla hükûmet ilan edeceklerdi. Şu an hâlen ev hapsinde olan Victor Medyevçuk Putin’in gölge başkan olarak gördüğü biri. İşgal hükûmetinde etkin görev alacak isimler arasında Yuri Boyko ve Yevhen Murayev gibi Rus yanlısı siyasetçiler de var. Binlerce Türk de infaz listesinde yer alıyor.

Ukrayna'nın talebi belli oldu: Kırım ve Donbas dahil topraklarımızdan çekilin Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlatılan işgal girişimi beşinci güne girdi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında, taraflar arasında ilk görüşme yapılıyor. İki ülkenin heyetleri Belarus'ta sınırda bir araya geldi.

Rusya, Kırım'daki bir barajı imha etti Rusya ordusu Ukrayna'nın Herson bölgesindeki bir barajı kontrol altında tutmak için imha etti.