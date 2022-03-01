Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi 6'ncı gününde devam ediyor. Ukrayna ordusunun direnişi sürerken, henüz bir kent merkezini ele geçirmeyen ve başkent Kiev'i işgal etme yolunda olan Rus birliklerinin 64 kilometrelik bir konvoy ile Kiev'e doğru yola çıktığı bildirildi.

Rusya ile Ukrayna arasında dün yaklaşık 6 saat süren müzakere sona erdi ve ilerleyen günlerde 'ikinci tur' görüşmelerin yapılması konusunda anlaşmaya varıldı. Dünya müzakerelerden çıkacak sonuca odaklanmışken, yeni yayımlanan uydu görüntülerine göre 64 kilometrelik dev bir Rus konvoyunun başkent Kiev’e doğru ilerliyor.

ZIRHLI ARAÇLAR, TANKLAR, ÇEKİLİ TOPLAR...

Rus ordusunun Ukrayna'nın başkentine yaptığı askeri sevkiyatın uydu görüntülerini ABD merkezli Maxar Technologies şirketi paylaştı. Daha önce Rus konvoyunun uzunluğunun 27 kilometre olduğunu açıklayan şirket, Kiev yakınlarına ulaşan Rus askeri konvoyunun aslında daha uzun olduğunu bildirdi. Şirket zırhlı araçlar, tanklar, çekili toplar ve diğer askeri araçlardan oluşan konvoyun uzunluğunun 64 kilometreden fazla olduğunu açıkladı.

KIEV'E 43 KİLOMETRE MESAFEDE

Gün içerisinde elde ettiği yeni görüntüleri servis eden şirket, konvoyun Kiev’e 43 kilometre mesafedeki Antonov Hava Üssü'nden Ukrayna’nın Prisbyrsk kentinin kuzeyine kadar uzandığını kaydetti.

Şirket, konvoyun seyahat ettiği yolların yakınında çok sayıda ev ve yapıdan dumanlar yükseldiğinin görüldüğünü ancak buna neden olan şeyin belli olmadığını ifade etti.

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