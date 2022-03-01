Türkiye Gazetesi

Rus ordusunun Ukrayna’ya yönelik işgali sürüyor. Dün gerçekleştirilen 6 saatlik müzakereden sonuç çıkmadı. Akşam saatlerinde başkent Kiev’e yeni bir saldırı düzenlendi. Rus ordusu sabah saatlerinde Ukrayna’nın ikinci büyük kenti olan Harkov’da belediye binasını bombaladı.



Askeri hedefler dışında sivilleri de hedef alan Rus saldırıları gittikçe şiddetleniyor. Dün akşam saatlerinde Kiev’de bir lojistik deposunun balistik füzelerle vuruldu.

Temel ihtiyaçların muhafaza edildiği depoda ilk patlamalarda 6 kişi toplamda ise 28 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son verilere göre Rus ordusunun saldırılarında 14'ü çocuk 352 sivilin öldüğünü açıkladı.

ABD duyurdu: Rusya Ukrayna’da hava üstünlüğünü elde edemedi Pentagon'da üst düzey bir yetkili, Rusya’nın şu ana kadar Ukrayna sınırına konuşlandırdığı askeri gücünün yüzde 75’ini savaşa soktuğunu ve Ukrayna hava sahasında henüz üstünlük elde edemediğini bildirdi.

Rusya Ukrayna’yı iki gün içinde işgal edebileceğini planlamış Rusya'nın haber ajansı RIA Novosti, Kiev’in iki gün içinde düşeceğinden hareketle yapılan haberi internet sitesinden yayımladı ancak savaşın seyri değişince haber direkt kaldırıldı.

Rusya Ukrayna'ya saat verdi! 'Sorumlusu Ukrayna olacak' Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakere girişiminde son dakika gelişmesi yaşandı. Rusya'nın Ukrayna'ya saat vererek "Müzakerenin reddedilmesi durumunda dökülen kanın tüm sorumluluğu Ukrayna tarafında olacaktır" demesinin ardından Rus basını, Ukrayna'nın sürenin dolmasına dakikalar kala müzakere teklifini kabul ettiğini belirtti. Ukrayna heyeti görüşme için Belarus'a gidiyor.