Türkiye Gazetesi

Bloomberg News'in haberine göre, Tesla CEO'su Elon Musk'ın özel uçağını takip ederek manşetlere çıkan Jack Sweeney, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden krizin ortasında Rus oligarklarının (oligarşi sisteminde yönetici kesim) uçaklarını izleyen başka bir Twitter hesabı açtı.

ABD ve müttefiki batılı devletlerin Rusya’ya karşı yaptırımlarını açıklamasının ardından, Sweeney, “Russian Oligarch Jets” (@RUOligarchJets) isimli bir Twitter hesabı açtı. Russian Oligarch Jets, İngiliz Chelsea Futbol Kulübü'nün sahibi Rusya’nın bir numaralı zengini Roman Abramovich de dahil olmak üzere önde gelen Rusların helikopterlerini, özel jetlerini ve ticari uçaklarını takip etmekte.

"RUSLAR EN BÜYÜK UÇAKLARI SEVİYOR"

19 yaşındaki Sweeney, Bloomberg'e, "Bu oligarkların sahip olduğu uçaklar kesinlikle çılgınca. Uçakları diğer jetlere kıyasla çok büyük." dedi ve Rusların Airbus A319 ve Boeing 737 gibi ticari boyutlu uçaklarda uçmayı sevdiğini söyledi.

Elon Musk’a dönecek olursak, Sweeney’in Musk’ın jetini takip ettiğini belirtmiştik ve takip verilerini Twitter’daki “@ElonJet” isimli bir hesapta paylaşıyor. Musk, Sweeney’e tepki göstererek, “güvenliğini” tehlikeye attığını ileri sürmüştü.

Geçtiğimiz ay Elon Musk’ın, özel uçuşlarını takip eden Twitter hesabını kapatması için genç hayranına 5 bin dolar teklif ettiğine dair haberler ortaya çıktı. Ancak Sweeney, miktarı az bularak Musk'ın 50 bin dolar verirse bir Tesla (elektrikli otomobil) alabileceğini ve “@ElonJet” hesabını kapatabileceğini söyledi.

Sweeney ayrıca, bir ünlünün uçağı kalktığında veya bir havalimanına indiğinde otomatik olarak paylaşımda bulunan bir bot kullanarak 15 uçuş takip hesabı çalıştırıyor.

Musk'ın uçuşlarını takip eden hesabı 97 binden fazla takipçiyle en fazla takipçiye sahip profili oldu.

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