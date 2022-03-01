Türkiye Gazetesi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Rus füzeleri, uçakları ve helikopterleri için gökyüzünün tamamen kapatılması gerek. 5 günde Ukrayna’ya 56 füze saldırısı yapıldı, 113 seyir füzesi fırlatıldı." dedi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları altıncı gününde devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus füzeleri için gökyüzünün tamamen kapatılması gerektiğini söyledi.

Zelenskiy, Ukrayna'nın ikinci büyük kenti Harkov'da çatışmaların sürdüğünü belirterek, "Füzelerle, bombalarla, toplarla silahlanan kötülük derhal durdurulmalı, ekonomik olarak mahvedilmeli." dedi.

Zelenskiy, "Rus füzeleri, uçakları ve helikopterleri için gökyüzünün tamamen kapatılması gerek. 5 günde Ukrayna’ya 56 füze saldırısı yapıldı, 113 seyir füzesi fırlatıldı." dedi.

"HARKOV'A ACIMASIZCA SALDIRDILAR"

Zelenskiy dün yaptığı açıklamada, Rusya'nın Harkov'a saldırarak savaş suçu işlediğini ve bu nedenle Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu (BMGK) üyesi olmaması gerektiğini savunarak, "Rus kuvvetleri bugün Harkov'a acımasızca saldırdılar. Bu açıkça savaş suçudur. Sivillere karşı savaş suçu işleyen bir devlet BMKG üyesi olamaz" ifadelerini kullanmıştı.

Harkov bombardımanının ardından Rus füzeleri, uçakları ve helikopterleri için uçuşa yasak bölge ilan edilmesi seçeneğinin düşünülmesi gerektiğini ifade etmişti.

Zelenskiy: Müzakerelerden istediğimiz sonuç henüz çıkadı Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ulusa sesleniş konuşmasında, Rusya ile yürütülen müzakerelerden henüz istedikleri bir sonuç çıkmadığını duyurdu.

Zelenskiy imzayı attı: Ukrayna adım adım AB üyeliğine Rusya'nın saldırı başlattığı Ukrayna'nın Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ülkesinin Avrupa Birliği'ne katılımı için yapılacak resmi başvuruyu imzaladı.