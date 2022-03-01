Rusya Lideri Vladimir Putin'in talimatıyla başlayan Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi 6. gününde devam ediyor. Rus ordusu, Ukrayna'ya bağlı Herson'da yerleşim yerini vurdu.
Amatör kameraya yansıyan görüntüde, bir apartmanın havadan hedef alındığı görüldü.
ABD duyurdu: Rusya Ukrayna’da hava üstünlüğünü elde edemedi Pentagon'da üst düzey bir yetkili, Rusya’nın şu ana kadar Ukrayna sınırına konuşlandırdığı askeri gücünün yüzde 75’ini savaşa soktuğunu ve Ukrayna hava sahasında henüz üstünlük elde edemediğini bildirdi.
Rusya Ukrayna’yı iki gün içinde işgal edebileceğini planlamış Rusya'nın haber ajansı RIA Novosti, Kiev’in iki gün içinde düşeceğinden hareketle yapılan haberi internet sitesinden yayımladı ancak savaşın seyri değişince haber direkt kaldırıldı.