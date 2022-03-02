Türkiye Gazetesi

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Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması sonrası peş peşe açıklanan müeyyideler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i zor durumda bıraktı. Ülkesinde tepkiler yükselmeye başladı.

> Rusya’nın en zengin isimleri arasında bulunan iki milyarder, Putin’e Ukrayna’daki operasyona son verme çağrısı yaptı. ABD’nin yaptırım listesinde bulunan Oleg Deripaska barış görüşmelerinin bir an önce başlaması gerektiğini söylerken, Ukrayna’nın batısında doğmuş olan Mikhail Fridman yaşananları her iki ülkenin halkı için de bir trajedi olarak niteledi.

> Google ve Apple gibi teknoloji devleri Rusya’da dijital cüzdan ile ödeme yöntemleri gibi bazı hizmetlerini süresiz olarak askıya almıştı. Rusya’da halkın gündelik hayatta metro dâhil Apple ve Google Pay kullanımı oldukça yoğun. ABD’den sonra kullanımda Rusya en ön sıralarda... Yasağın gelmesinin ardından Rusya metrolarında uzun kuyruklar oluşmaya başladı. Geri adım talep ediyorlar.

KREDİ KARTLARI ÇALIŞMIYOR

> Türkiye’de ve dünyanın her yerinde Rus turistlerin kredi kartları çalışmaz hale geldi. Oteller, restaurant sahipleri, benzin istasyonları Ruslardan nakit ödeme talep etmeye başladılar. VISA ve MasterCard, Rusya’ya hizmeti durdurdu. “Dünyada istenmeyen millet olduk” diyen Rus vatandaşları sosyal medyada eleştirilerini sıraladı. Protestolar Rusya’nın 34 kentine yayıldı. 4 bin kişi gözaltındı.

> 750’den fazla bilim insanı Kremlin’e tepki mektup yazdı. Bazı Rus gazeteciler “Bu savaşın hiçbir gerekçesi yok, durdurun” dedi. Benzer bir çağrı da 3 bini aşkın Rus öğretmenden geldi. “Öğrencilerimize ne anlatacağız” diyerek silahların susmasını istedi. 10’dan farklı şehirde savaşa karşı imza kampanyaları sürüyor.

DÜNYADAN DIŞLANAN RUSLAR TEPKİLİ

Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlyas Kemaloğlu “Kremlin’in harekât alanını genişletmesiyle ülke içinde “Savaşa hayır” sesleri giderek yükselişte” dedi. Kemaloğlu şunları söyledi: Rusya’nın dışlanması, hava sahasının kapatılması, yaptırımların başlatılması, bütün bunlar Rus devleti tarafından belki öngörülen ve kendilerince buna göre önlemler alınan konular olsa da iş adamları, sporcular, sanatçılar ve sıradan vatandaşlar zarar görüyor. Rus rublesinin değer kaybetmesi, iş adamlarının yurt dışındaki hesaplarının dondurulması, Rus bankalarının SWIFT sisteminden çıkarılması, Rus vatandaşlarının Avrupa’ya seyahat edemeyecek olması, Rus sporcuların ve sanatçıların bütün uluslararası organizasyonlardan menedilmesi, savaşa hayır sesleri, bu durumun başlıca sebepleri.

Rusya’dan yaptırım önlemi: Dolar çıkışına kota Ağır ekonomik yaptırımlarla karşı karşıya kalan Rusya, önlem kapsamında ülkeden 10 bin dolar üstü nakit para çıkarmak yasaklandı.

Rusya'ya yaptırım üstüne yaptırım! Bedeli ağır oldu Rusya, Ukrayna'yı iki günde işgal edebileceğini düşünüyordu. Ancak işler planladığı gibi gitmedi. Putin, Batı ülkelerinin sert yaptırımlarıyla muhatap oldu. Askerî, siyasi, ekonomik yönden kıskaca alınan Rusya, birçok uluslarası organizasyondan da menedildi. Putin tek başına kaldı.