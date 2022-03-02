Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden, Temsilciler Meclisi ve Senato'nun ortak oturumunda yaptığı konuşmada, Putin yönetimindeki Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini eleştirirken Ukrayna halkı ve Zelenskiy'e övgü yağdırdı.

Biden, "6 gün önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kendi tehditkar yollarında ilerleyebileceğini düşünerek özgür dünyanın temellerini sarsmaya başladı ama çok fena yanıldı. Ukrayna'ya girebileceğini ve dünyanın boyun eğeceğini düşündü ama hiç düşünmediği bir güç duvarı ile karşılaştı. Ukrayna halkıyla karşılaştı." dedi.

UKRAYNA İLE İRAN'I KARIŞTIRDI

Dünya genelinden Rusya'ya uygulanan yaptırımlar ile Putin yönetiminin daha da zayıfladığına dikkat çeken Biden, dünyanın Ukrayna'ya destek için birleştiğini dile getirdi.

Biden, konuşmasında "Ukraynalılar" yerine "İranlılar" ifadesini kullanarak "Milletlerimiz arasında derin bağlar kuran Sayın Ukraynalı Amerikanlar, sizinleyiz. Putin, Kiev'i tanklarla kuşatabilir ancak İran halkının kalbini ve ruhunu asla kazanamayacak." dedi.

Çavuşoğlu: Rusya'ya yapılan yaptırımlara katılmayacağız Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu katıldığı bir televizyon programında Rusya'ya yönelik yaptırımlar ile ilgili: "Biz genel anlamda bu tür yaptırımlara ilkesel olarak katılmadık. Bu yaptırımlara da katılma eğilimimiz yok" dedi.

Rusya'ya yaptırım üstüne yaptırım! Bedeli ağır oldu Rusya, Ukrayna'yı iki günde işgal edebileceğini düşünüyordu. Ancak işler planladığı gibi gitmedi. Putin, Batı ülkelerinin sert yaptırımlarıyla muhatap oldu. Askerî, siyasi, ekonomik yönden kıskaca alınan Rusya, birçok uluslarası organizasyondan da menedildi. Putin tek başına kaldı.