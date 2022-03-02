Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi yedinci gününde sürüyor. Son olarak ABD, Rusya'ya hava sahasını kapatırken birçok ülkeden de Rusya'ya karşı ekonomik yaptırım kararları geliyor. Bu kararlar sonrası Kremlin, Putin tarafından imzalanan ve Rusya’ya yönelik yaptırımlarla ilgili önlemleri içeren kararnameyi yayımladı.

'10 BİN DOLAR' SINIRLAMASI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameyle, ülkeden nakit olarak 10 bin dolar üzeri döviz çıkartılması yasaklandı.

Rusya’ya yönelik yaptırım uygulayan ülkelerin şirket ve vatandaşlarına çeşitli kısıtlamalar getirildiğine işaret edilen açıklamada, "Yeni tedbirlerle, bu tür yabancı kişiler ve şirketlere ruble cinsinden kredi ve kredi sağlamaya yönelik işlemler izne tabi kılınmaktadır" denildi.

Rusya’dan nakit döviz çıkarılmasına yönelik de kısıtlamaların getirildiği belirtilen açıklamada, "Rusya’dan nakit olarak 10 bin dolar üzeri döviz çıkartılması yasaklanmıştır" ifadesine yer verildi.

EKONOMİK YAPTIRIMLAR

Rusya'ya karşı Batılı ülkelerin aldığı en sert ekonomik yaptırım, Rus bankalarının uluslararası ödeme sistemi Swift'ten çıkarılmasıydı. Bu yaptırım, bir yandan Rus bankalarının dünya genelinde işlem yapmasını engelledi ve Rus ihracat ve ithalatı da felç edebilir. Rusya Merkez Bankası'na ait Avrupa Birliği (AB), ABD, İngiltere ve Kanada'daki varlıkları da donduruldu. Bu yaptırımla Rusya Merkez Bankası'nın kendi bankaları ve şirketlerini desteklemek için yurt dışına varlık satması ve karşılığında Ruble almasının engellenmesi hedefleniyor.

Avrupa Birliği (AB) kaynaklarına göre Rus Merkez Bankası'nın rezervlerinin yarısından fazlası bloke edilmiş durumda. Ayrıca bazı ticari bankaların varlıkları da dondurularak işlem yapmaları yasaklandı. Rus devlet tahvillerinin alım satımına karşı da adımlar atılması planlanıyor.

ENERJİ

AB, Rusya'ya ham petrolün işlenmesi için gerekli olan mal ve teknoloji satışını, transferini, ayrıca ihracatını yasakladı. Bu alandaki hizmetler büyük ölçüde kısıtlanmış oldu. Bu yaptırımın hedefi, Rusya'nın petrol rafinerilerini modernize etmesini engellemek.

ULAŞIM

Rusya'ya artık Batı ülkelerinden havacılık, uzay sanayiyle ilgili mal, teknoloji ve hizmet satışı olmayacak. Rus havayollarına uçak, yedek parça ve ekipman verilmeyecek. Rus ekonomisinin kilit sektörlerinden birini hedef alan bu yaptırımdan Rus havacılığının büyük ölçüde etkileneceği tahmin ediliyor. Zira mevcut Rus uçak filosunun dörtte üçü AB, ABD ve Kanada'da imal edilmişti.

AB ülkeleri ayrıca tüm Rus uçaklarına hava sahasını kapattı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Rusya'ya ait ya da Rusya kontrolündeki uçaklar için AB hava sahasını kapatıyoruz. AB topraklarına inemeyecek, bu topraklardan havalanamayacak veya bu topraklar üzerinde uçamayacaklar. Oligarkların özel jetleri dahil"

Ayrıca Rus gemilerinin AB limanlarına girişinin yasaklanması da gündemde.

TEKNOLOJİ

Bazı teknolojik ürün ve teknolojiler de AB ve diğer Batılı ülkelerden artık Rusya'ya kolayca getirilemeyecek. Bunlar arasında mikroçip üretimi için gerekli olan mikroişlemciler ve ekipmanları da bulunuyor. ABD, yüksek teknolojili ürünlerin Rusya'ya ihracatını da yasakladı.

SPOR

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) de Rusya'ya karşı yaptırım kararı aldı. FIFA'nın aldığı karara göre Rusya artık uluslararası maçlara ev sahipliği yapamayacak. Rusya'nın ev sahibi olması gereken maçlar tarafsız bir yerde ve seyircisiz olarak oynanacak. Ayrıca Rus milli takımınn katıldığı maçlarda Rusya bayrağı açılmayacak ve Rus milli marşı okunmayacak. Bunlara ek olarak mili takım, maçlarını Rusya adı altında değil, Rusya Futbol Birliği adı altında oynayacak.

FIFA, krizin uzaması durumunda, Rusya'nın Katar'da yapılacak Dünya Futbol Şampiyonası'ndan men edilmesi gibi ek yaptırım kararları da alabileceğini açıkladı. Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) de Rusya'ya karşı yaptırım uygulanması konusunda görüşmeler yürüttüğü bildirildi.

Rusya'nın en büyük bankası Avrupa pazarından çekildi Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, yaptırımlar nedeniyle Avrupa pazarından çekildiğini duyurdu.

Ukrayna-Rusya görüşmesinde neler konuşuldu? Rusya’nın işgal girişimi 7. gününe girerken taraflar arasında ilk diplomatik temas Belarus’un Gomel bölgesinde yapılan görüşmelerle sağlandı.

Rusya’dan yaptırım önlemi: Dolar çıkışına kota Ağır ekonomik yaptırımlarla karşı karşıya kalan Rusya, önlem kapsamında ülkeden 10 bin dolar üstü nakit para çıkarmak yasaklandı.