Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 7. gününde saldırılarına devam ediyor. Saldırılarda binlerce insan yaralandı ve yüzlerce Ukraynalı hayatını kaybetti. Yaptırımların peş peşe yapıldığı Rusya yaptırımlara ve görüşmelere rağmen saldırgan tavırlarından vazgeçmiyor.

Sabah saatlerinde Rus güçleri Ukrayna'nın Harkov kentinde Rus birlikleri, Emniyet Genel Müdürlüğü binası ve bir üniversite binasını vurdu ve Jitomir kentinde sivil yerleşim yerlerine ve bir doğum hastanesine yönelik saldırı düzenledi. Tüm bu saldırılarda ülkesini korumak için savaşan ve Rus birliklerinin oturduğu binaya bomba attığı Ukraynalı iki futbolcunun hayatını kaybettiği öğrenildi.

Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) konuya ilişkin açıklama yaptı. Organizasyonun sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Karpaty Lviv'in genç takımında forma giyen 21 yaşındaki Sapylo ile amatör lig ekiplerinden Gostomel'in oyuncusu 25 yaşındaki Martynenko'nun, Rusya-Ukrayna savaşı sırasında hayatını kaybettiği belirtildi.

'FUTBOL CAMİASINDA İLK KAYIPLAR'

Futbol camiasında ilk can kayıplarının gerçekleştiğinin kaydedildiği açıklamada, Ukraynalı futbolcuların ailelerine, arkadaşlarına ve sevenlerine başsağlığı dilendi.

BİRİ APARTMANDA, BİRİ DİRENİŞTE ÖLDÜ

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, Martynenko, Rus güçlerinin yaşadığı apartmana düzenlediği bombalı saldırı sırasında, direniş birliklerine katılan Sapylo ise Kiev yakınlarındaki çatışmada hayatını kaybetti.

Rusya-Ukrayna savaşında yedinci gün: Rus ordusu Herson'u ele geçirdi Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 7. gününde de devam ediyor. Rusya'nın saldırılarının devam ettiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sirenler yeniden çalıyor. Kiev'e ilerleyişlerini sürdüren Rus kuvvetleri şehirdeki TV kulesini de hedef aldı. Reuters, Harkov’u hedef alan topçu atışında 21 kişinin öldüğünü, 112 kişinin ise yaralandığını duyurdu. RIA haber ajansı, Rus ordusunun Herson'u ele geçirdiğini duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise, “6 günde yaklaşık 6 bin Rus öldü” dedi. İşte Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişiminde dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler..

Rusya'da savaş karşıtı anne ve çocuklar gözaltına alındı Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısını protesto etmek için Moskova’daki Ukrayna Büyükelçiliği’nin önüne çiçek bırakan 2 anne ve 5 çocuk Rus polisler tarafından gözaltına alındı.

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