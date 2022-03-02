Türkiye Gazetesi

Belarus Lideri Alexander Lukaşenko'nun Rusya'nın Ukrayna'ya yöneklik işgal planını sızdırmış olabileceği belirtiliyor.

Belarus güvenlik konseyi toplantısında konuşan Lukaşenko Rus birliklerinin hareket ve hedeflerini gösteren bir haritanın önünde görüntülendi.

Belaruslu gazeteci Tadeusz Giczan'ın Twitter'da paylaştığı kısa bir videoda Lukaşenko Ukrayna'nın dört parçaya ayrıldığını gösteren bir haritayı işaret etti. Giczan buna "gerçek bir istila haritasına benzeyen şey" adını verdi.

SIRADA MOLDOVA'MI VAR?

Harita Ukrayna saldırılarındaki gidişatla uyumlu olsa da henüz gerçekleşmemiş olan saldırıların detayı da dikkat çekti. Bunlardan bir tanesi liman kenti Odessa'dan Moldova'ya işaret ediyor gibi görünüyor ve Rusya'nın Ukrayna'nın komşusuna asker göndermeyi planladığını gösteriyor.

Ukrayna'yı dört bölüme ayırarak gösteren işgal haritası, Ukrayna ordusunun komuta bölgeleriyle uyumlu ve Belarus'tan,Ukrayna'nın doğu sınırı boyunca hedefteki noktaları gösteriyor.

'BECERİKSİZ LUKAŞENKO'

Lukaşenko'nun ajanslara düşen görüntüleri gündeme bomba gibi düştü. Batı medyası haberi, 'Beceriksiz Lukaşenko Putin'in gizli planını sızdırdı' , 'Sırada Moldova mı var' gibi başlıklarla duyurdu. AB'nin söz konusu harita ile ilgili Moldova'yı koruma altına alıp almayacağı önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak...

Ukraynalı iki futbolcu Rus saldırıları nedeniyle hayatını kaybetti Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro), Ukraynalı iki futbolcunun Rusya'nın saldırıları nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Rusya-Ukrayna savaşında yedinci gün: Rus ordusu Herson'u ele geçirdi Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 7. gününde de devam ediyor. Rusya'nın saldırılarının devam ettiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sirenler yeniden çalıyor. Kiev'e ilerleyişlerini sürdüren Rus kuvvetleri şehirdeki TV kulesini de hedef aldı. Reuters, Harkov’u hedef alan topçu atışında 21 kişinin öldüğünü, 112 kişinin ise yaralandığını duyurdu. RIA haber ajansı, Rus ordusunun Herson'u ele geçirdiğini duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise, “6 günde yaklaşık 6 bin Rus öldü” dedi. İşte Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişiminde dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler..