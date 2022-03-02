Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya işgalinin 7. gününde saldırılarına devam ediyor. Tüm dünyadan Ukrayna'ya destek verilirken Rusya Devlet Başkanı Putin'e ise tepkiler çığ gibi yağıyor.

NATO ve AB ülkeleri Rusya'yı kınamakla kalmayıp, Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rusya'ya yaptırım uygulanacağı açıklamıştı. Ayrıca ABD ve Avrupa ülkeleri, Rusya'nın uluslararası finansal sistemle bağlantısını ve rezervlerine erişimi kesmeye yönelik çalışmalar yapıyor.

7 BANKA ÇIKARILDI

Rus bankalarının uluslararası para transferi sağlayan SWIFT sisteminden çıkarılması ve Rusya Merkez Bankası'nın rezervlerine erişimin engellenmesi yönünde yeni tedbirler hazırlanması beklenirken AB, 7 Rus bankasının SWİFT sisteminden çıkarılacağını duyurdu.

AB RESMİ GAZETESİ'NDE YAYIMLANDI

AB'nin Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle hazırladığı yeni yaptırımlar AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Bank Otkriti, Novikombank, Promsvyazbank, Bank Rossiya, Sovcombank, VNESHECONOMBANK (VEB) ve VTB BANK, SWIFT sisteminden çıkarılacak.

10 GÜN SONRA İŞLEMLERİ BİTECEK

Karar doğrultusunda bankaların işlemleri 10 gün sonra bitecek. Ayrıca Rusya Doğrudan Yatırım Fonu projelerine katılıma da yasak getirildi.

AVRO BANKNOT YASAĞI

Rusya'daki herhangi bir gerçek veya tüzel kişiye kullanımı için avro banknot sağlamak, tedarik etmek, aktarmak veya ihraç etmek yasaklandı.

'PUTİN'E ÇOK NET BİR SİNYAL'

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün alınan önemli Rus bankalarının SWIFT ağıyla bağlantısını kesme kararı, Putin ve Kremlin'e çok net bir sinyal daha gönderecek." ifadelerini kullandı.

Belçika merkezli SWIFT, finans kuruluşları arasındaki işlemlerin güvenli ve standart bir halde gerçekleştirilmesine imkan sağlıyor.

Halihazırda 200'den fazla ülke ile 11 binden fazla finans kurumunun bağlı olduğu SWIFT ile dünyadaki sınır ötesi ödemelerin büyük kısmı gerçekleştiriliyor.

ÜLKE DIŞI TİCARİ SİSTEM ZORLANACAK

Rusya'nın söz konusu sistemden çıkarılması, Rus bankalarının ülke dışı ticari işleminin zorlaşması anlamına geliyor.

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