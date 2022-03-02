Türkiye Gazetesi

61 yaşındaki ünlü yıldız belgesel çekimleri için Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gelmişti. Sean Penn Kiev diğer Ukraynalu göçmenlerle birlikte Polonya'ya geçti. Ünlü oyuncunun bavulu ile sınırda çekilen fotoğrafı gündem oldu.

KİLOMETRELERCE YÜRÜDÜLER

Penn paylaşımında "kendisinin ve iki ekip arkadaşının Polonya sınırına kadar kilometrelerce yürüdüklerini" belirtti. Deneyimli oyuncu ve yönetmen Trafik yoğunluğu nedeniyle araçlarını yolda terk ettiklerini de ekledi. Penn paylaşımında "Neredeyse bütün araçlar kadınlarla ve çocuklarla dolu. Birçoğunda bagaj bile yoktu. Sahip oldukları tek değerli şey arabaları" diye yazdı.

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