Türkiye Gazetesi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avam Kamarasında yapılan haftalık Başbakana Sorular Oturumu'nda Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin konuştu. Başbakan Johnson "Masum sivillerin üzerine atmakta oldukları mühimmatların kullanımında Vladimir Putin rejiminden gördüklerimiz, bence, zaten tam olarak savaş suçu olarak nitelendiriliyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısının da bunu araştırıyor olduğunu biliyorum. Eminim ki bütün parlamento bunu destekleyecektir" dedi.

"SUÇ HER GÜN İŞLENİYOR"

Parlamento oturumunun ardından, Başbakanlık Ofisi 10 Numara Sözcüsü de Ukrayna'da her gün savaş suçlarının işlendiğini söyledi. Sözcü, Başbakan Johnson'ın, Rusya'nın Babi Yar Holokost Anıtı yakınının mı yoksa apartmanların bombalanmasının mı savaş suçu olarak tanımladığı sorusuna "Sanırım listelediklerinizin hepsi bu kategoriye girebilir" cevabını verdi. Böylelikle, sözcü, Johnson'ın, Ukrayna'da yaşananları ilk defa "savaş suçu" olarak tanımladığını doğruladı.



Boris Johnson Ruslara seslendi: Çocuklarınızı kaybedeceksiniz İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik operasyonu sonrası yaptığı açıklamada, Rus ailelere çocuklarını kaybedeceklerini söyledi.



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