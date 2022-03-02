Türkiye Gazetesi

Alman Haber Ajansının (DPA) hükümet çevrelerine dayandırdığına haberine göre Almanya'nın sağladığı silahlar Ukrayna’ya teslim edildi. Hükümet ise konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.

Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Christina Routsi de silahların Ukraynalılara gidip gitmediğine ilişkin soruya cevap veremeyeceğini söyledi.

Alman hükümet yetkilileri, 26 Şubat'ta Ukrayna'ya 1.000 tanksavar ve 500 Stringer füzesi göndermeyi kararlaştırmıştı. Alman hükümeti daha önce de Ukrayna'ya 5 bin miğfer göndermişti.

Almanya Başbakanı Scholz: Putin'in saldırısı insanlık dışıdır Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile ilgili açıklamalarda bulunan ve Putin'in bir Rus imparatorluğu kurmak istediğini belirten Almanya Başbakanı Olaf Scholz "Putin'in saldırısı insanlık dışıdır. Hiçbir şey ve hiç kimse bu saldırıyı haklı çıkaramaz" dedi.

Almanya, Rusya'ya hava sahasını kapatıyor Alman hükümetinin Rusya'ya hava sahasını kapatmaya hazırlandığı bildirildi.

Ukrayna'ya bir destek de Almanya'dan: 1000 tanksavar, 500 füze gönderecek Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline tepkiler büyürken yalnız mücadele ettiklerini söyleyen Ukrayna'ya bir destek de Almanya'dan geldi. Alman hükümeti, Ukrayna'ya 1000 tanksavar ve 500 Stinger füzesi göndereceğini açıkladı.