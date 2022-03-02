Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı, 7. gününde de sert saldırılarla devam ediyor. Başken Kiev'de sirenlerin çalmasının ardından büyük bir patlama sesi duyuldu. Kentteki tren istasyonunun yakınında bir bölgenin vurulduğu bildirildi. Söz konusu bölgenin merkezi ısıtma sistemlerinin olduğu alanı kapsadığı öğrenilirken, Kiev'in birçok mahallesine ısıtma sağlanamayacağı ifade edildi.

"KİEV'İ DONDURMAK İSTİYORLAR"

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarındaki en önemli hedef olan başkent Kiev'e saldırılar artarak devam ediyor. Rusya, Kiev’e yönelik son saldırısında Kievliler için hayati öneme sahip olan ısıtma hatlarını vurdu. Kiev'in batısındaki tren istasyonu yakınında bulunan merkezi ısıtma merkezine atılan roket ile Kiev'in birçok mahallesine ısıtma sağlanamayacağı ifade edildi. Ukrayna İçişleri Bakanı Anton Geraşçenko saldırıya tepki göstererek, "Kiev'i dondurmak istiyorlar. Tren istasyonu yakınındaki büyük bir ısıtma ana hattı saldırıyla tahrip edildi" dedi.



Öte yandan Rusya, dün Kiev’deki televizyon kulesini hedef almış saldırıda 1’i gazeteci olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Belgesel için Kiev'e gelmişti, ünlü Hollywood oyuncusu Ukrayna'dan böyle kaçtı Rusya saldırıları hakkında çektiği belgesel için Kiev'e gelen Hollywood oyuncusu Sean Penn'in, Ukrayna'dan Polonya'ya sınırdan geçişi kameralara yansıdı.

Kiev'den kaçış: Rus askerleri yaklaştı, binlerce kişi trenlere akın etti Ukrayna’da Rus ordusunun 65 kilometre uzunluğundaki askeri konvoyunun başkent Kiev’e yaklaşması şehir sakinlerindeki korkuyu artırdı.

ABD nedenini açıkladı! Putin’in 'yıkım ordusu' Kiev sınırında durdu Rusya’nın kara harekatı için Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gönderdiği 64 kilometrelik konvoy sınırda durdu. Tanklar, toplar, zırhlı araçlar ve diğer lojistik araçlardan oluşan dev konvoyun gıda ve yakıt sorunu nedeniyle ilerlemediği belirtiliyor.

Rusya Kiev'deki televizyon kulesini vurdu: 5 kişi öldü, 5 kişi yaralandı Ukrayna'nın başkenti Kiev’de bulunan televizyon kulubesini vuran Rusya, 5 kişinin ölümüne 5 kişinin de yaralanmasına yol açtı.