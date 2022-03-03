Türkiye Gazetesi

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın diplomatik yollardan çözülmesi için çabalar sürerken, cephede ise çatışmalar bütün hızıyla devam ediyor. Sivil hedef gözetmeksizin birçok şehri bombalamayı sürdüren Rus ordusu ilerliyor. Ukrayna ve Rus yetkililerin Polonya’daki ikinci tur barış görüşmesi öncesi, her iki taraf elini güçlendirmeye çalışıyor. Rusya "Operasyonlarımız planladığımız şekilde devam ediyor. Herson şehri kontrolümüz altına girdi" açıklamasını yaparken, Ukrayna ise "Savunma pozisyonundan, saldırı pozisyonuna geçtik" diye cevap verdi.

UKRAYNA: SALDIRIYORUZ

Ülke genelindeki son durumla ilgili açıklamalarda bulunan Ukrayna Savunma Bakanlığı Danışmanı Aleksey Arestoviç, strateji değiştirdiklerini söyledi. Arestoviç "Düşman Kiev’e yaklaşmaya çalışıyor ama beceremiyor. Çernihiv ve Sumi bölgesinde düşman durduruldu. Harkov’u ağır şekilde vuruyorlar ve şehri önce manevi olarak yıkmak istiyorlar. Silahlı Kuvvetlerimiz karşılık veriyor. Savaşın 7’nci gününde sadece savunma değil saldırı pozisyonuna da geçtik. Topraklarımızı işgalcilerden arındıracağımız gün de gelecek" dedi.

BİR HAFTADA 2 BİN SİVİL ÖLDÜ

Rusya’nın en önemli hedeflerinden biri olan Harkov gece gündüz bombalanıyor. Akşam saatlerinde atılan bombalar, geceyi gündüze çevirirken Emniyet Genel Müdürlüğü binası ve bir üniversite binası da vuruldu. Şehirde son 24 saatte 21 kişi hayatını kaybederken 112 kişi de yaralandı. Jitomir şehrinde bir doğum hastanesi de saldırıya uğradı. Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Rusya’nın bir haftadır süren saldırılarında 2 binden fazla Ukraynalı sivilin öldüğünü duyurdu.

KİEV’DE YİYECEK SIKINTISI

Rusya’nın "Ukrayna istihbarat merkezleri ve teknoloji üsleri vurulacak" açıklamasının ardından başkentteki siviller, tren istasyonlarına akın etti. Şehrin birçok noktasında patlama sesleri duyulurken, başkentte yiyecek sıkıntısının da başladığı bildiriliyor. Rus askerlerine karşı hazırlık yapılırken, şehrin birçok noktasında barikatlar kuruldu.

TRENİ BEKLİYORLAR

Ülkeden şu ana kadar 700 bin kişi kaçarken, Polonya’ya geçmek isteyenlerin merkezi hâline gelen Lviv Tren İstasyonu’nda da hareketlilik sürüyor. 22.00’den 06.00’ya kadar sokağa çıkma yasağının uygulandığı şehirde, treni bekleyen binlerce kişi geceyi istasyonun dışında yakılan ateşlerin çevresinde toplanarak geçiriyor.

RUSYA VE UKRAYNA TEKRAR MASADA

Savaş sahada devam ederken taraflar bir defa daha masaya oturacak. Rusya, Ukrayna ile müzakerelerin 3 Mart'ta (bugün) sabah Belarus sınırındaki Brest'te gerçekleştirileceğini bildirdi. Rusya heyetine başkanlık eden Putin’in Müşaviri Vladimir Medinskiy, Ukrayna heyeti ile anlaştıkları üzere müzakerelerin yapıldığı yere ulaştıklarını söyledi. Medinskiy, "Biz önceden geldik. Galiba, onlar anlaştığımız üzere yarın (bu) sabah burada olacak" dedi.

LEJYONERLER SAVAŞMAK İÇİN UKRAYNA'YA GİDİYOR

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin, ülkesine destek vermek isteyen yabancı gönüllü savaşçılara vizesiz giriş sağlamasının ardından, lejyonerler Ukrayna’ya gelmeye başladı. Polonya sınırına gelen lejyonerler, teçhizatlarıyla birlikte Ukrayna topraklarına geçti.

27 Şubat’ta tüm dünya vatandaşlarına seslenerek ülkesini ve Avrupa’yı Rus saldırısına karşı savunmaya çağıran Zelenskiy “1 Mart’tan itibaren, Ukrayna Uluslararası Lejyon birliğine katılmak isteyen yabancılar için ülkeye vizesiz giriş rejimi getirilmiştir” demişti. Yabancıların orduda 2016’dan beri gönüllü olarak savaşabilmesinin mümkün olduğu ülkede “Ukrayna’nın Bölgesel Savunması için Uluslararası Lejyon” isminde bir alt birlik de oluşturulmuştu.

Öte yandan İsveç’ten 400 kişi, Rusya’ya karşı savaşmak için başvuruda bulundu. İlk grubun bugün yola çıkacağı ancak güvenlik sebebiyle detay verilmeyeceği açıklandı.

SAVAŞTAN NOTLAR...

Tayvan lideri Tsai Ingwen ve Yardımcısı Lai Chingte ile Başbakan Su Tsengchang, bir aylık maaşlarını Ukrayna’ya göndereceklerini duyurdu.

Uluslararası Adalet Divanı, Soykırım Sözleşmesi’nin ihlali gerekçesiyle Ukrayna’nın Rusya’ya açtığı davanın ilk duruşmalarının 7 ve 8 Mart’ta yapılacağını açıkladı.

İngiltere hükûmeti, Ukrayna’nın işgalinde Rusya’ya yardımcı olan rolü sebebiyle Belarus’a müeyyide uygulayacağını duyurdu.

Kazakistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Şahrat Nuruşev, Rusya’nın, ülkesinden Ukrayna’ya asker gönderme talebinde bulunamayacağını söyledi.

Japonya’da halk, Ukrayna’daki bir yardım fonuna 2 milyar yen (yaklaşık 17 milyon dolar) bağış yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i öldürmek için gelen suikast ekibinin yok edildiğini açıklandı.

Özbekistan’da, ülkenin önemli ticari ortağı olan ülkelerdeki mevcut durumdan dolayı oluşabilecek olumsuz sosyoekonomik sonuçları hafifletmeye yönelik tedbir planı hazırlanacak.

İsveç Sosyal İşler Bakanı Lena Hallengren, Ukrayna’nın sağlık hizmetlerini desteklemek için bu ülkeye çok sayıda sağlık malzemesi göndereceklerini söyledi.

Rus askerlerinin isyanı telsiz konuşmalarında ortaya çıktı Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 7. gün de devam ederken, bölgedeki Rus askerlerin telsiz konuşmalarında isyan ettikleri iddia edildi. Ses kayıtlarına göre, Rus birlikleri tam bir kargaşa içinde faaliyet gösteriyor, askerlerin çoğunun morali bozuk hatta çatışmalar sırasında ağlayanlar bile var.