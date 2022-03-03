Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı sekizinci günde devam ediyor. Rus güçlerin başkent Kiev dahil birçok bölgede saldırıları sürerken, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilov, Ukraine 24 kanalında katıldığı bir programda Rusya ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilov, Rusya’da 4 Mart tarihinde sıkıyönetim ilan edileceğini iddia etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 4 Mart tarihinde ülke genelinde sıkıyönetim ilan edeceğini iddia eden Danilov, "İlk olarak Rusya Federasyonu’nda 4 Mart itibariyle sıkıyönetim ilan edileceğine yönelik istihbarat verileri mevcut. Moskova ve St. Petersburg’u düşünemiyorum bile. Rusya’da neler olup bittiğini gördükleri için buna tepki verecekler" ifadelerini kullandı.

ÜLKENİN YÜZDE 95'İ MİLLİYETÇİ

Putin’in Ukrayna saldırılarına anlam veremediğini söyleyen Danilov, "Huzurlu şehirlerimizi bombalamak, Harkov’u bombalamak, tarihi kentleri bombalamak, çocukları öldürmek. Tüm bunları neden yapıyor anlamıyorum" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, Rusya’nın asıl amacının ülkeyi milliyetçilerden temizlemek ifadelerine karşılık veren Danilov, "O halde ülkede yaşayan vatandaşlarımızın yüzde 95’ini öldürmeleri gerektiğini söylemeliyim" ifadelerini kullandı.

ABD duyurdu: Rusya Ukrayna’da hava üstünlüğünü elde edemedi Pentagon'da üst düzey bir yetkili, Rusya’nın şu ana kadar Ukrayna sınırına konuşlandırdığı askeri gücünün yüzde 75’ini savaşa soktuğunu ve Ukrayna hava sahasında henüz üstünlük elde edemediğini bildirdi.

Rusya Ukrayna’yı iki gün içinde işgal edebileceğini planlamış Rusya'nın haber ajansı RIA Novosti, Kiev’in iki gün içinde düşeceğinden hareketle yapılan haberi internet sitesinden yayımladı ancak savaşın seyri değişince haber direkt kaldırıldı.