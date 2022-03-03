Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgalin ardından birçok ülke Rusya'ya yaptırım kararı almış ve dün 7 Rus bankası uluslararası finans sistemi olan SWİFT'ten çıkarmıştı. Yaptırımların yalnızca Rusya'ya değil yaptırım kararı alan ülkelerde yaşayan Rus milyarderlere uygulanacağı açıklanmıştı.

Tüm bunların ardından Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 8. gününde gelen ölüm haberi dünya basınında yankı uyandırdı. Ukrayna'da doğan iş insanı ve Rus oligarkı Mikhail Watford İngiltere'nin Surrey kentindeki evinde ölü bulundu.

Ukrayna doğumlu iş insanı ve Rus oligarkı Watford, İngiltere'de ölü bulundu ve bir anda Rusya – Ukrayna savaşıyla ilgili haberlerin içinde manşetlerin en üst sıralarında yerleşti.

KAFALARDA BİRÇOK SORU İŞARETİ

66 yaşındaki Mikhail Watford'un ölümü tam da Rus oligarklara uygulanan yaptırım haberlerinin ortasında ve Boris Johnson'ın bu konuda yaptığı sert açıklamaların arasında gelerek kafalarda birçok soru işareti oluşturdu.

'AÇIKLANAMAZ ÖLÜM'

Polisin yaptığı açıklamaya göre iş insanının cesedini pazartesi günü bahçıvanı buldu. Bahçıvan evin garajına girdiğinde Watford'un cesediyle karşılaştı. Watford'un ölümü polis kayıtlarına 'açıklanamaz ölüm' olarak geçerken 'şüpheli ölüm' ifadesi kullanılmadı. Bu da oligarkın öldürülmediği ancak intihar etmiş olabileceği yorumları yapılmasına sebep oldu.

YAPTIRIM KORKUSU MU?

Rus oligarkın ölümü herkesi şaşkına çevirdi çünkü ismi Boris Johnson tarafından açıklanan yaptırım listesine henüz girmemişti. Hal böyle olunca iş insanının, yaptırım korkusu ya da bir şekilde Rusların oluşturduğu söylenen ölüm listesine girmesi nedeniyle intihar etmiş olabileceği düşünülüyor.

İngiliz medyasında oligarkın bahçıvanı tarafından asılarak ölmüş şekilde bulunduğu haberi yer alıyor ancak bu bilgi resmi polis raporlarına göre doğrulanmamış.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNUYOR

Watford'un yakın dostlarından birisi basına konuşarak iş insanının kafasının Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş yüzünden karışık olduğunu söyledi. Öte yandan iş ortaklarından biri bu ölümü şüpheli buldu ve ortada birçok soru işareti bulunduğunu ifade etti.

Mikhail Watford'un, Ukrayna topraklarında yer alan yatırımlarını sonradan İngiltere'ye taşındığı öğrenildi.

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