Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Almanya Ukrayna’ya, "Strela" tipi 2 bin 700 uçaksavar füze gönderileceğini bildirdi. Alman Savunma Bakanlığı’nın envanterinde bulunan "Strela" tipi uçaksavar füzesinin Ukrayna’ya gönderileceğini açıklamasının ardından, Almanya Ekonomi Bakanlığı da kararı onaylayarak uçaksavar füzeleri ve askeri mühimmatın en kısa bir zamanda Ukrayna’ya ulaştırılacağını belirtti.

CUMARTESİ GÜNÜ AÇIKLAMIŞLARDI

Federal hükümet geçtiğimiz cumartesi günü, Almanya Silahlı Kuvvetlerine ait bin tanksavar silah ve 500 "Stinger" füze gönderileceğini duyurmuştu. Alman yapımı tanksavarlar ve Stinger füzelerinin dün Ukrayna’ya ulaştığı kaydedildi.

Ukrayna-Rusya savaşı sonrası Rus oligarkın esrarengiz ölümü Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası İngiltere'de yaşayan Rus oligark Mikhail Watford evinin garajında ölü bulundu.

Ukrayna işgali için konuşan Erdoğan: Strateji olarak önemli bir noktadayız Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya stratejik anlamda önemli ve gergin bir süreçten geçiyor. Strateji olarak önemli bir noktadayız" dedi.

Ukrayna'daki savaştan kaçan Jamala: Türkiye’nin bir parçası gibiyim Ünlü şarkıcı Jamala, "Başka bir ülkeye gitmeyi düşünmedim bile. Kendimi Türkiye’nin bir parçası olarak hissediyorum" dedi.