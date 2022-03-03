Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 8. gününde saldıırlarına hız kesmeden devam ediyor. Rus birliklerinin işgali nedeniyle Ukrayna'dan 8 gün giçinde yaklaşık 1 milyon insan komşu ülkelere göç etti.

Rusya'nın saldırgan tavırlarına karşılık birçok NATO ve AB üyesi yaptırım kararı aldı ve dün 7 Rus bankası SWİFT sisteminden çıkarıldı. 400'e yakın sivilin hayatını kaybettiği saldırılarda yaklaşık 1700 kişi ise yaralandı.

PETROL RAFİNERİSİ VURULDU

Rusya tüm bunlara kulak asmadan saldırılarına devam ediyor. Rus birlikleri Ukrayna'da bu kez riskli bir bölgeyi hedef aldı ve bir petrol rafinerisini vurduğu öğrenildi.

YANGIN ÇIKTI

Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada, yerel saatle 08.10 sıralarında Rusya’nın petrol rafinerisini vurduğunu, çıkan yangına müdahale edildiğini bildirdi. Can kaybı ya da yaralı olup olmadığına ilişkin incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

Rus donanmasına ait savaş ve çıkarma gemilerinin ise Kırım açıklarında bekleyişi sürüyor. Sivil halk Rus çıkarmasını engellemek için sahile barikat kurmuş. Bazı bölgeler ise mayınlanmıştı.

Chelsea’yi satma kararı almıştı! Abramovich tüm gelirleri Ukrayna halkına bağışlayacak Rus milyarder Roman Abramovic, İngiltere hükümetinden gelen yaptırımların ardından sahibi olduğu Chelsea kulübünü satacağını açıklamıştı. Abramovic, açıklamasının ardından kulübün satışından gelen tüm gelirleri Ukrayna savaşı mağdurlarına bağışlayacağını söyledi.

Almanya'dan Ukrayna’ya 2 bin 700 uçaksavar füzesi Almanya, Rusya’nın saldırıları nedeniyle Ukrayna’ya 2 bin 700 uçaksavar füze gönderileceğini açıkladı.

Ukrayna'daki savaştan kaçan Jamala: Türkiye’nin bir parçası gibiyim Ünlü şarkıcı Jamala, "Başka bir ülkeye gitmeyi düşünmedim bile. Kendimi Türkiye’nin bir parçası olarak hissediyorum" dedi.