Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal girişiminde 8. güne girildi. İki ülkenin saat 15.00’da ikinci müzakere masasında ateşkesi görüşmesi beklenirken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ateşkes görüşmeleri öncesi kritik açıklamalarda bulundu.

"KRİZE ÇÖZÜM BULUNACAĞINDAN ŞÜPHEM YOK"

Rusya ile Ukrayna arasındaki krize değinen Lavrov, “Elbette bir çözüm bulunacak, bundan şüphem yok. İçinde bulunduğumuz koşullar müzakere ediliyor. Ukrayna tarafı henüz ulaşamadı ancak bu yapılacak. " diyerek müzakere öncesi çözüm sinyali verdi.

Rusya’nın taleplerinin asgari düzeyde olduğunu belirten Lavrov, "Genel olarak silahlardan arındırılma yaklaşımıyla ilgili, Ukrayna topraklarında gerçekleştirilen soykırımı önlemeye yönelik, ulusların kendi kaderlerini belirlemesi ile bağlantılı bunlar. Ukraynalılar kendi kaderlerini kendileri belirlemeliler." dedi.

Rusya’nın görüşmelere her zaman açık olduğunu belirten Lavrov ayrıca, “Herkes Ukrayna'da darbenin nasıl olduğunu biliyor” diye konuştu.

"NÜKLEER SİLAHLAR BİZİM DEĞİL BATI'NIN AKLINDA OLAN BİR ŞEY"

“Nükleer silahlar bizim değil Batı'nın aklında olan bir şey.” diyerek Avrupa ve Amerika’yı suçlayan Lavrov ayrıca, “Batılı politikacılar nükleer silah ve nükleer savaştan bahsediyor. Nükleer savaş olasılığı Rusya tarafından değil, NATO ve Ukrayna tarafından yürütülüyor. Bize karşı savaşmayı istiyorlarsa bunu iyi düşünmeliler.” dedi.

"RUSYA'NIN GÜVENLİĞİNİ İÇİN NEYİN GEREKTİĞİNİ BATI BELİRLEYEMEZ"

“Rusya’nın güvenliği için neyin gerektiğini Batı belirleyemez” diyen Lavrov, “Bugünkü durumlarda biz bu tehdide boyun eğemezdik. Çünkü Ukrayna’yı Rus karşıtı bir merkez haline getirdiler. Biz iyi niyetliyiz ama güvenliğimizin tehdit edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

BM’NİN RUSYA’YI KINAMASI

Fransız gazetecinin "BM'de Rusya'yı kınayan kararda Rusya'ya 4 ülkenin destek vermesi Rusya için fiyasko mudur?" sorusuna ise Sergey Lavrov,, "Donbass'ta 8 yılda 14 bin insan öldürüldü. Bu aslında Batının fiyaskosudur. Biz siyasi olarak kendimizi yalnız hissetmiyoruz" şeklinde cevap verdi.

Zelenski’nin dedesinin savaşta Nazilere karşı savaştığını söylediğini hatırlatan Lavrov, ancak kendi ülkesinde Rusçayı yasakladığını ve Neo-Nazi yasalara imza attığını ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’nın Harkov kentinde Rus askerinin bulunmadığını söyledi.

Lavrov'dan 3. Dünya Savaşı açıklaması: Nükleer ve yıkıcı olur Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Ukrayna'nın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceğiz" dedi. Lavrov, "3. Dünya Savaşı nükleer ve yıkıcı olur" ifadelerini kullandı.

Lavrov, Rusya'ya hava sahaları kapatıldığı için Cenevre'deki toplantıya gidemeyecek Rusya'nın Ukrayna üzerine işgale başlamasıyla Avrupa ülkeleri Rusya'ya hava sahasını kapatmıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve heyeti, Cenevre'de düzenlenen BM İnsan Hakları Konseyi Toplantısı'na bu sebeple katılamayacağını duyurdu.