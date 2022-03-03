Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’daki saldırıları devam ederken, başkent Kiev’e ilerleyen Rus ordusuna karşı Ukrayna ordusu, Kiev’e bağlanan yollarda ve köprülerde önlem alıyor.

Özellikle Kiev’e bağlanan köprüler patlatılarak kullanılamaz hale getirilirken, Rus ordusuna ait askeri araç ve tankların Kiev’e girmesinin önüne geçilmeye çalışılıyor. Kiev’in doğusundaki Baryshivka kırsal bölgesindeki Ukrayna ordusu bir köprüyü daha patlatarak yıktı.

ABD duyurdu: Rusya Ukrayna’da hava üstünlüğünü elde edemedi Pentagon'da üst düzey bir yetkili, Rusya’nın şu ana kadar Ukrayna sınırına konuşlandırdığı askeri gücünün yüzde 75’ini savaşa soktuğunu ve Ukrayna hava sahasında henüz üstünlük elde edemediğini bildirdi.

Rusya Ukrayna’yı iki gün içinde işgal edebileceğini planlamış Rusya'nın haber ajansı RIA Novosti, Kiev’in iki gün içinde düşeceğinden hareketle yapılan haberi internet sitesinden yayımladı ancak savaşın seyri değişince haber direkt kaldırıldı.