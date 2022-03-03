Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta düzenlediği işgal sonrası Rusya'ya tüm dünyadan tepkiler yağmış ve birçok ülke yaptırım kararı almıştı. NATO ve AB ülkelerinin kararını aldığı yaptırımlar Rusya'nın doğrudan ekonomisini hedef alıyor. Dün 7 Rus bankası SWİFT'ten çıkarılmış ve en büyük Rus bankası Sberbank Avrupa pazarından çekilmişti.

Rusya'nın ekonomisine zarar veren yalnızca yaptırımlar değil, Ukrayna'ya işgal düzenleyen Rus birliklerinin yani Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği savaş Rusya'ya pahalıya patladı. Savaşın Moskova yönetimine günlük maliyetinin 20 milyar doları aşabileceği öngörülüyor.

İLK 5 GÜNDE 7 MİLYAR DOLAR

Online danışmanlık şirketi Consultancy'de yer alan haberde, düşünce kuruluşları Centre for Economic Recovery ve EasyBusiness ve danışmanlık şirketi Civitta tarafından yapılan ve Rusya-Ukrayna savaşının Rus ekonomisine maliyetinin hesaplandığı araştırmaya yer verildi. Araştırmada, tespit edilebilen askeri teçhizat ve personel kaybının da dahil olduğu savaştan kaynaklanan doğrudan kayıpların, ilk 5 günde Rusya'ya yaklaşık 7 milyar dolara mal olduğu ifade edildi.

4.2 MİLYAR DOLAR TEÇHİZAT KAYBI

4,2 milyar doların teçhizat kaybı olduğu bildirilen araştırmada, yalnızca can kayıplarının, gelecek 40 yılda GSYİH'de 2,7 milyar dolar kayba neden olacağı öngörüldü.

Ayrıca lojistik, personel, mühimmat, yakıt, roket fırlatma dahil olmak üzere seferberliğin ölçeğinin her gün daha fazla paraya mal olacağını belirten araştırmacılar, işgal ölçeği arttıkça Rusya açısından savaşın günlük maliyetinin 20 milyar doları aşabileceğine işaret etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılar nedeniyle NATO ve AB ülkeleri tarafından Rusya'ya yaptırım uygulanacağı kararı alındıktan sonra Rus parası yani Ruble'de ciddi değer kaybı yaşandı.

RUBLE'DE TARİHİ DÜŞÜŞ

Öte yandan, uluslararası toplum tarafından uygulanan ve Rus ekonomisini istikrarsızlaştırarak saldırganlıktan caydırmayı amaçlayan yaptırımlar nedeniyle rublenin değeri tarihi seviyeye geriledi.

Rus şirketlerinin piyasa değeri hızla düşerken, devlet tahvillerinin ticaretine getirilen yeni kısıtlamalar ve merkez bankası varlıklarının dondurulması nedeniyle Moskova yönetiminin makro istikrarı sürdürmesinin zorlaştığı kaydedildi.

YOKSULLUK ARTACAK

Ticaret kısıtlamaların Rusya'nın enerjiye bağımlı ekonomisine büyük zarar vermesi beklenirken, yüksek teknolojili ürünlerin ithalatının yasaklanmasının da orta ve uzun vadede değer zincirlerini etkileyeceği vurgulandı.

Bu durumun ise sıradan Rus vatandaşları açısından yüksek enflasyon ve düşük satın alma gücü anlamına geleceği ve yoksulluğun artacağı belirtildi.

IKEA, Rusya ve Belarus'taki mağazalarını kapatıyor Rusya'nın Ukraynay'a karşı başlatmış olduğu savaş sonrası aldığı yaptırımlara bir yenisi daha eklendi. Son olarak İsveçli mobilya devi IKEA, Rusya ve Belarus'ta satış yapmayacağını açıkladı.

Yaptırımlar sözde kalıyor: İngiltere Rusya’dan 2,5 milyar dolarlık doğal gaz alacak ABD, Avrupa Birliği ve İngiltere, Ukrayna’ya düzenlediği geniş çaplı askeri harekât sebebiyle Rusya’ya ağır iktisadi yaptırımlar başlattı. Türkiye yaptırım uygulamayacağını açıklarken, öyle görünüyor ki bu ülkeler de iktisadi menfaatleri zarar göreceği için bir şekilde kendi yaptırımlarını aşmanın bir yolunu bulacak.

Rusya'dan nükleer savaş açıklaması: Bu bizim değil Batı'nın aklında olan bir şey Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ikinci kez masaya oturulacak müzakere öncesi kritik açıklamalarda bulundu. Lavrov, “Ukrayna’daki duruma çözüm bulunacağına şüphem yok” diyerek müzakere öncesi uzlaşma mesajı verdi. Nükleer savaş ile ilgili de açıklama yapan Lavroc, "Bu bizim değil Batı'nın aklında olan bir şey" diyerek Avrupa ve Amerika'yı suçladı.