Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’nın güvenlik garantilerine ihtiyacı olduğunu açıkladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın durdurulmaması halinde Berlin’e kadar ilerleyebileceğini ifade etti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Biz, Rusya ve medeniyet arasındaki savunmayız” dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarına karşı Ukrayna üzerinde uçuşu yasak bölge çağrısını yineledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Savaştan önce yaptırımların (Rusya'ya) uygulanması için yalvardım” dedi.
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