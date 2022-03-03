Türkiye Gazetesi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu sabah Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı. Fransa lideri, bu görüşmeye ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Putin'in "bu aşamada Ukrayna'ya karşı saldırıları durdurmayı reddettiğini" belirten Macron, insani trajedileri önlemek için diyaloğun sürdürülmesi ve daha kötüsünü önlemek gerektiğini kaydetti.

Macron "Halkları korumak, insani trajedilerini önleyecek adımlar elde etmek ve bu savaşa son vermek için diyalog içinde olmak; (Ukrayna) Devlet Başkanı Vladimir Zelensiky ve uluslararası topluma verdiğim taahhüdümün anlamı budur" ifadesini kullandı.

Putin: Ölen askerlerin ailelerine 7 milyon ruble tazminat ödenece Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’da hayatını kaybeden askerlerin ailelerine 7 milyon ruble tazminat ödeneceğini açıkladı.

Tümgeneral'e özel operasyon: Putin'in en değerli komutanı öldürüldü Ukrayna'ya ağır kayıplar verdiren Rus ordusunda beklenmedik bir olay yaşandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en değerli komutanlarından biri olduğu bilinen Komutanı Andrei Sukhovetsky'in, Ukrayna'daki özel bir operasyonda öldürüldüğü ortaya çıktı.

Putin ile Selman artan petrol fiyatlarını görüştü Rusya-Ukrayna savaşı sonrası brent petrolün varil fiyatı 119 doları aştı. Bu sebeple Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü ile petrol piyasalarındaki gelişmeleri görüştü.