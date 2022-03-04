Türkiye Gazetesi

Alman Spiegel dergisinde yayınlanan bir haberde, Ukrayna’ya gönderilmesi planlanan Rus yapımı Strela uçaksavar füzelerinin 35 yıllık ve Doğu Alman Ulusal Halk Ordusu’na (NVA) ait olduğu, ayrıca yapılan ilk kontrollerde füzelerin çalışır durumda olmadığının tespit edildiği belirtildi.

Mühimmatın ateşleme mekanizmalarının oksitlendiği ve füzelerde çatlamaların bulunduğu kaydedildi. Haberde, çalışmayan ve çürümeye terk edilen füzelerin Ukrayna’ya gönderilmesi “Federal hükümet için büyük bir utanç” ifadeleri ile nitelendirildi.

Uçaksavar füzelerinin roketlerinin bulunduğu ahşap sandıkların ise çürümüş halde bulunduğu, mühimmatın yer aldığı depoya askerlerin koruyucu ekipmanlarla girmesine izin verildiği belirtildi.

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Almanya ‘Rus gazına bağımlıyız’ deyip geri adım attı: Enerji yaptırımına ambargo Almanya, Rus gazına bağımlı olduğunu belirterek, Rusya'dan enerji ithalatı ambargosuna karşı çıktı.