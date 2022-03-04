Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla başlayan Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimi , 9. Güne girdi. Batılı devletlerin yaptırım tehditlerine rağmen, bölgede çatışmalar sürüyor.

İngiliz basının Rusya Devlet Başkanı Putin’in gözünü Karadeniz’e çevirdiğini yazdı. İddiaya göre Odessa şehrini Putin’in Karadeniz’den koparmayı hedeflediğini bildirdi.

Odessa Ukrayna’nın en büyük liman kenti ve ticaret merkezi olarak biliniyor.

HEDEFİ UKRAYNA’YI KARADENİZ’DEN KOPARMAK

Odessa kenti hem ülkede ticaret limanı hem de Karadeniz’in kontrolü açısından stratejik öneme sahip. Putin ve birlikleri liman şehri Mairopul’u kuşatma altına alırken ülkenin büyük şehri Odessa’yı da hedef aldığı bildirildi. Odessa’nın da denizden Rus çıkarmasıyla karşı karşıya kalabileceği yönünde uyarı yapıldı.

Buna göre, Putin'in birlikleri, liman şehri Mairopol kuşatma altına alınırken ülkenin üçüncü büyük şehri Odessa'ya gözünü dikti. Odessa'nın da denizden Rus çıkarmasıyla karşı karşıya kalabileceği uyarısı yapıldı. Bu sayede, Rusya'nın Ukrayna'yı Karadeniz'den koparmayı hedeflediği bildirildi. Hem ülkenin ticaret limanı hem de Karadeniz'in kontrolü açısından bu bölgenin önemine dikkat çekildi.

Ukraynalı aktris Mila Kunis mülteciler için bağış kampanyası başlattı Hollywood'un ünlü çifti, Mila Kunis ile Ashton Kutcher Ukrayna için yardım kampanyası başlattı. İki yıldız birlikte 3 milyon dolar toplamayı planlıyor.

Rusya'yı destekleyen Ukraynalı belediye başkanı ölü bulundu Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal girişimi 9. güne girdi. Rusya-Ukrayna savaşında Rusya'yı destekleyen Ukraynalı Belediye Başkanı Volodymyr Struk ölü bulundu. Kaçırıldıktan sonra başından vurularak yol kenarına bırakılan Struk'un infaz edildiği iddia ediliyor.