Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşında 9. gün geride kaldı. Yapılan tüm girişimlere rağmen henüz geri adım atamayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, savaşı bitirmek için belli gerekçeleri masaya yatırdığı iddia edildi. Rus İnterfax haber ajansına göre; telefonda Almanya Başbakanı Scholz ile görüşen Putin, Ukrayna ile diyaloğa hazır olduğunu, fakat Kiev yönetiminin Rusya tarafından sunulan şartları yerine getirmesi gerektiğini söyledi. Habere göre Rusya'nın şartları; Ukrayna'nın silahsızlanması ve NATO üyesi olmaması.

PUTİN'İN BARIŞ GÖRÜŞMELERİNDEKİ ŞARTLARI

Putin, Scholz'a "Ukrayna ile diyaloğa hazır olduğunu fakat Kiev yönetiminin Rusya tarafından sunulan şartları yerine getirmesi gerektiğini" söyledi. Putin, Ukrayna yönetiminin üçüncü tur müzakerelerde "makul ve yapıcı" bir pozisyon alacağını umduğunu da sözlerine ekledi.

Barış görüşmelerindeki konular ise "Derhal ateşkes, silah bırakma, sivillerin yıkılan ve sürekli bombalanan köylerden, şehirlerden tahliye edilmesi için insani koridorlar" şeklinde oldu.

"UKRAYNA SİLAHSIZLANDIRILMALI VE NATO ÜYELİĞİNDEN AYRILMALI"

Rusya'nın isteği Ukrayna'nın asla ama asla NATO üyesi olmaması, NATO'nun etki alanını genişletmemesiydi. Putin'in diğer istekleri ise Ukrayna'nın silahlanmaması ve askeri altyapının 1997 seviyesine çekilmesiydi. Ayrıca Rusya, Neo-nazizm'le suçladığı Zelenski hükümetinin istifa etmesini istiyor.

Almanya Başbakanı Scholz, Putin'i aradı Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Putin'den komşu ülke açıklaması: Kötü niyetimiz yok Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkelere ilişkileri normalleştirme çağrısında bulunduğu konuşmasında, "Komşu ülkelerimize karşı kötü bir niyetimiz yok" dedi.

Putin'den Dünya'ya 'Rusya' çağrısı: İlişkilerinizi normalleştirin Rusya’nın Ukraya’ya karşı başlattığı işgal girişimi devam ediyor. Batılı devletlerin Rusya’ya karşı başlattığı yaptırımlara rağmen Rus ordusunun bölgede ilerleyiş sürüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ülkesine yönelik başlatılan yaptırım tehditlerine karşı dikkat çeken açıklamada bulundu ve Dünya ülkelerine “Rusya ile ilişkileri normalleştirin” dedi.

NATO: Bu Putin'in savaşı, bedelini ödeyecek NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, 'Şuan Ukrayna'da yaşananlar korkunç ve acı verici. 2. dünya savaşından beri görmediğimiz bir yıkımla karşı karşıyayız' dedi.

İngiliz basını iddia etti: Putin'in yeni hedefi Karadeniz kıyıları Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimi 9. gününde de devam ediyor. İngiliz basınında Putin’le ilgili iddia gündem oluşturdu. İddiaya göre, Putin, Ukrayna’nın en büyük liman kenti ve ticaret merkezi olan Odessa’yı da ele geçirerek Ukrayna’yı Karadeniz’den koparmayı hedefliyor.