Türkiye Gazetesi

Ukrayna Savunma Bakanlığı, işgal kuvvetlerinin ülkenin üçüncü en büyük şehri Odessa’dan girerek başkent Kiev’e güneyden bir koridor açmak istediğini bildirdi. Şehir açıklarında demirleyen gemilerden tanklar ve askerlerle çıkarma yapılabileceği düşünülüyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada “Karadeniz sularında, üç roket botu eşliğinde dört büyük çıkarma gemisinden oluşan Rus Karadeniz Filosu’na ait bir çıkarma müfrezesinin Odessa’ya doğru ilerlediğini gözlemliyoruz” denildi. Uzmanlar, limanı ele geçirmesinin Rusya’ya Ukrayna ekonomisini “boğma” imkânı vereceğini ifade ettiler. Bunun, İngiltere’nin Dover’ı kaybetmesine benzediğini belirten eski İngiliz generali Sir Richard Barrons, şehrin Rus işgalinde “büyük bir ödül” olduğunu söyledi.

Ukraynalı elçi TÜRSAB'ı suçlamıştı... Utandınız mı? Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, önceki gün Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksei Erkhov’u ardından da Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar’ı ziyaret etti.