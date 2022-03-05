Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırı 10. gününde devam ediyor. Bölgede çatışmalar devam ediyor.

Rus askerlerinin başkente doğru ilerleyişi devam ederken Kiev'in Hatne köyü bombalandı. Çok sayıda ev alevler içinde kaldı, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için müdahale etti.

Kiev'in kuzeybatısındaki Borodyanka kasabasınaki patlamalar sonucu çok sayıda bina ve araç kullanılamaz hale geldi.

Dün ABD'li yetkililer son Rus askeri konvoyunun Kiev'e hala 25 kilometre uzaklıkta olduğunu söylemişti.

SİVİLLERİN ÇIKMASI İÇİN GEÇİCİ ATEŞKES

Rus haber ajansına göre Rusya, 10.00'dan itibaren insani koridora izin verecek. Mariupol ve Volnovakha kentlerinin sakinleri için insani koridorlar açılacak.

Rusya Savunma Bakanlığı, sivillerin çıkması amacıyla geçici ateşkes uygulayacaklarını duyurdu.

ZELENSKİ: BUGÜNDEN İTİBAREN ÖLENLERİN HEPSİ SİZİN YÜZÜNÜZDEN ÖLÜYOR

Dün düzenlenen NATO zirvesiyle ilgili gece açıklamalarda bulunan Zelenski, sert eleştirilerde bulundu.

Zelenski, yaptığı açıklamada, bugün düzenlenen NATO zirvesini, "zayıf ve kafaları karıştıran bir zirve" olarak niteledi.

Herkesin Avrupa için özgürlük mücadelesini bir numaralı hedef olarak görmediğinin açık olduğu bir zirve gerçekleştirildiğini" belirten Zelenski, şöyle devam etti:

NATO ülkelerinin, güya Ukrayna üzerindeki gökyüzünü uçuşa kapatmakla Rusya'nın NATO'ya karşı doğrudan saldırganlığını kışkırtacağı yönünde bir masal oluşturduklarına inanıyoruz. Bu, kendi kendine hipnoz. Bugünden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölüyor.

İşte Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan dakika dakika gelişmeler...

07:30 ABD Merkezli yayın kuruluşları CNN ve Bloomberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna’daki savaşa ilişkin "sahte bilgi yayanlara" 15 yıla kadar hapis cezası öngören düzenlemeyi onaylamasının ardından Rusya'daki faaliyetleri askıya aldıklarını duyurdu.

07:20 İtalya, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sebebiyle Avrupa Birliği (AB) tarafından uygulanan yaptırımlar çerçevesinde, Rusya'nın en zengin iş adamlarından Aleksey Mordaşov'a ait 65 milyon avroluk lüks yata el koydu.

07:00 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO’nun Ukrayna’nın hava sahasının kapatılması konusundaki tutumuna tepki göstererek, "Yeni saldırıların ve kayıpların kaçınılmaz olduğunu bilen NATO, bilinçli bir kararla Ukrayna’nın hava sahasını kapatmama kararı aldı. Bu günden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölecek!" ifadelerini kullandı. Zelenskiy, bir diğer konuşmasında ise halen Ukrayna’da olduğunu belirterek, "Kiev’deyim. Kimse hiçbir yerden kaçmadı" dedi.

00.01: Rusya, Facebook'un ardından Twitter ve Youtube'a da erişimi engelledi.