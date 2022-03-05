Türkiye Gazetesi

Dünyanın gözünü çevirdiği Ukrayna'da, Rusya'nın işgal girişimi 10'uncu gününe girdi. Zelenskiy'nin açıklamalarıyla birlikte Ukrayna halkı ve askerleri direnirken, Rus ordusunun başkent Kiev'e ilerleyişi sürüyor. Şehirden sık sık patlama ve siren sesleri yükselirken dünyanın birçok ülkesinden ise Rusya'ya karşı yaptırım kararları peş peşe gelmeye devam ediyor.

SAVAŞ BÖLGESİNE 1000 YENİ PARALI ASKER

Amerikan CNN televizyonu, Ukrayna topraklarındaki Rusya işgaline dair önemli bir haber yayımladı. ABD'li ve Avrupa'lı istihbarat yetkililerine dayandırılan haberde Rusya'nın kısa bir süre içinde Ukrayna'ya 1000'e yakın yeni paralı asker göndereceği duyuruldu.

Ukrayna topraklarındaki paralı askerlerin, Kiev'deki direniş karşısında sergilediği kötü performansa değinilen haberde, yaklaşık 200 paralı askerin öldüğü ve bundan dolayı Moskova'nın 1000'e yakın askeri Ukrayna'daki savaşa dahil etmeye hazırlandığı belirtildi.

MOSKOVA STRATEJİ DEĞİŞTİRDİ

Haberde, Kiev'e ilerleyişini sürdüren ve yaklaşık 65 kilometreyi bulan dev Rus konvoyunun son birkaç gündür duraksadığı ve savaş alanında ciddi sorunların yaşadığı belirtilirken, Rusya'nın bu hamleyle kuvvetlerine taze kan katarak güçlendireceği aktarıldı.

Amerikan CNN televizyonuna bilgi aktaran yetkililer, Ukrayna'da direnişin artması nedeniyle Rusya'nın strateji değiştirdiğini, saldırılarını yoğunlaştıracağını ve artık daha fazla sivili hedef alabileceğini öngördüklerini belirtti. Avrupalı istihbarat yetkilisi ise verdiği bilgide, Rusya'nın şehirlere ağır silahlarla saldırılarda bulunarak bomba yağdırmaya hazır göründüğünü ve bunun çok ciddi sivil kayıplara yol açmasını beklediklerini söyledi.

ŞEHİR MERKEZLERİNİ HEDEF ALACAK

Askeri uzmanlar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in istediği hızlı zaferi elde edememesi ve Rus ordusunun Ukrayna genelinde sert ve kararlı bir direnişle karşılaşmasının ardından, Moskova'nın savaş stratejisinde değişikliğe gittiğini, askeri hedeflerden sivil hedeflere doğru bir kayma olduğunu ve saldırıların artık daha fazla şehir merkezlerine odaklandığı görüşünde birleşti.

Rusya'dan Türkiye'de görüşmeye yeşil ışık: Destekliyoruz Rusya'nın Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Gennady Gatilov, Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının Türkiye'de bir araya gelmesini desteklediklerini açıkladı.

Rusya-Ukrayna savaşı nasıl son bulacak? Putin şartlarını açıkladı Almanya Başbakanı Scholz ile telefonda görüşen Rusya Devlet Başkanı Putin'in, "Ukrayna ile diyaloğa hazır olduğunu fakat Kiev yönetiminin Rusya tarafından sunulan şartları yerine getirmesi gerektiğini" söylediği belirtildi.