Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimi 10’uncu güne girdi. Bölgedeki çatışmalar giderek şiddetini artırıyor. Tarafların kayıpları gün geçtikçe artıyor. BM'den yapılan son açıklamada Ukrayna'da Rus işgalinde şimdiye kadar 331 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

EN KIDEMLİ KOMUTANI VURULDU

Ukraynalı haber kaynakları Rusya’yı derinden sarsacak bir kayıp haberini açıkladı. Kaynak, Merkez Askeri Bölge 41. Kombine Silah Ordusu Komutanı Andrei Sukhovetsky'nin keskin bir nişancı tarafından öldürüldüğünü açıkladı.

PUTİN’İN SAĞ KOLUYDU

Rus haber kaynakları da bu haberi doğruladı ve En kıdemli komutan olan Andrei Sukhovetsky’nin Putin’in sağ kolu olduğunu yazdı.

"MOTİVASYON KIRICI"

Rus gazileri grubu Combat Brotherhood'un bir yardımcısı olan Sergei Chipilev sosyal medyadan paylaşım yaparak "Arkadaşımız Tümgeneral Andrei Aleksandrovich Sukhovetsky'nin Ukrayna topraklarındaki özel bir operasyon sırasında ölümüyle ilgili trajik haberi büyük üzüntüyle öğrendik." ifadelerine yer verdi.

Sukhovetsky'nin ölümü, ülkede "büyük bir motivasyon kırıcı" olarak nitelendirildi.

Diğer yandan Ukraynalı yayın kuruluşu Fakti Tümgeneral Andrei Sukhovetsky’in Ekim 2021'den bu yana son görevinde olduğunu duyurdu.

ABD duyurdu: Rusya Ukrayna’da hava üstünlüğünü elde edemedi Pentagon'da üst düzey bir yetkili, Rusya’nın şu ana kadar Ukrayna sınırına konuşlandırdığı askeri gücünün yüzde 75’ini savaşa soktuğunu ve Ukrayna hava sahasında henüz üstünlük elde edemediğini bildirdi.

Rusya Ukrayna’yı iki gün içinde işgal edebileceğini planlamış Rusya'nın haber ajansı RIA Novosti, Kiev’in iki gün içinde düşeceğinden hareketle yapılan haberi internet sitesinden yayımladı ancak savaşın seyri değişince haber direkt kaldırıldı.