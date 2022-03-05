Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya işgalinin 10. günündeyken iki ülke arasında çatışma tüm seyriyle devam ediyor. 1 milyonu aşkın sivilin Ukrayna'yı bırakmak zorunda kaldığı savaşta, yüzlerce ise hayatını kaybetti.

Binlerce Rus askerinin hayattını kaybettiği Ukrayna işgalinde, Devlet Başkanı Zelenskiy, NATO'ya ve dünyaya yardım çağrısında bulunmuş ve kendilerine destek verilmesini talep etmişti. İşte bu savaşta Ukrayna'ya saldıran Rus birliklerinin yanında yer alan bazı Çeçenler tepki toplamış Çeçenistan lider Ramazan Kadirov ise Rusya safhalarında Ukrayna'ya karşı savaşmaya devam edeceklerini açıklamıştı.

ŞEYH MANSUR TABURU

Bazı Çeçenler ise Rusya'ya karşı Ukrayna safhalarında yer alarak Ukrayna devletine ve halkına destek olduğu öğrenildi. Kendilerine "Şeyh Mansur Taburu" diyen grup, Kadirov'u Çeçen olarak görmediklerini belirtirken, Kiev'e intikam için geldiklerini belirtti.

'UKRAYNA SAVAŞI ÇEÇENİSTAN SAVAŞININ DEVAMI'

Ukrayna’da Ruslara karşı savaşan Çeçenler tarafından kurulan Şeyh Mansur Taburu’nun komutanı Müslim Çeberlov önemli açıklamalarda bulundu. Ukrayna’daki savaşı Çeçenistan’da yaşanan savaşın devamı olarak gördüklerini ifade eden Çeberlov, Kiev savunması için Ukrayna Devleti tarafından çağırıldıklarını ifade etti.

Rus ordusu ile birlikte hareket eden Ramazan Kadirov’u Çeçen olarak görmedikleri ifade eden Çeberlov, “Onlar da Rus ve bizim düşmanımız” dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları karşısında Rusya'ya karşı Ukrayna cephesinde savaşan Çeçen grup 'Putin2den intikam almaya geldik' dedi.

'PUTİN'DEN İNTİKAM ALMAK İÇİN GELDİK'

2014’te Kırım’ın ilhak edilmesiyle başlayan savaşa katılmak için Mariupol’e geldik. Burada Cahar Dudayev ve Şeyh Mansur taburunu kurduk. 2015’te barış görüşmelerinin başlamasıyla pasif duruma geçmiştik. Savaşan başlamasıyla çatışmalara dahil olduk.

İki çeçen savaşında dört liderimiz ve binlerce insanımız şehit oldu. Putin rejiminden intikam almak için buraya geldik. Daha önce Mariupol şehrindeydik. Bu son çatışmalarla birlikte Ukrayna yönetimi bizden Kiev’e gelmemizi istedi. Şu an Kiev’deyiz. Ukrayna yönetimi ile ilişkilerimiz iyi. Asker sayımızı veremem ancak ilk başladığımızdan 2-3 kat fazlayız. Sayımız her gün artıyor. Avrupa’dan, Polonya üzerinden gelen Çeçenler var.

'BİRÇOK RUS ASKERİ REHİN DÜŞÜYOR'

Rusya Ukrayna ordusunun 2014 yılındaki gibi hazırlıksız olduğunu, ordunun teslim olacağını düşünüyordu. Ukrayna büyük bir karşılık verince Ruslar afalladı. Birçok Rus askeri rehin düşüyor. Aynı şekilde askeri teçhizatlarını bırakıp kaçıyor. Savaşta SİHA’ların etkisi de çok büyük.

'KADİROV ÇEÇEN DEĞİL'

Putin’in desteklediği Kadirov’u Çeçen olarak görmediğini belirten Müslim Çeberlov, “Kadirov Rusya’nın en sadık askeri olduğunu dile getiriyor. Onu Rus olarak görüyoruz. Dolayısıyla onlar da bizim düşmanımız. Burada yaptığımız tüm operasyonları Ukrayna yönetimi ile istişare ile düzenliyoruz. Hiçbir şekilde Ukrayna’dan para almıyoruz” diye konuştu.

'KİEV'İN ÇEMBERE ALINDIĞI HABERLERİ YALAN'

Bölgedeki son askeri hareketliliği de aktan Çeberlov, başkent Kiev’in Rus askerleri tarafından çembere alındığı haberlerinin doğru olmadığını söyledi. Büyük çatışmaların devam ettiğine dikkat çeken Çeberlov, “Kiev’in çembere alındığına yönelik haberler kesinlikle yalan. Ruslar sadece Belarus tarafından gelen yola asker yığıyor. Şu anda en büyük çatışmalar orada devam ediyor. Diğer yollar açık. Ukrayna yönetimi direnmeye devam ederse Rusya’nın Kiev’i alması mümkün değil. Eğer Ukraynalılar burayı bırakıp çıkarsa Ruslar o zaman Kiev’i alabilir” diye konuştu.

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