Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 10. gününde Rusya saldırılarına devam ediyor. Rusya'nın saldırıları sonucu binlerce Ukraynalı yaralanmış yüzlerce sivil hayatını kaybetmişti. Rusya'nın işgaline başta NATO ve AB ülkeleri olmak üzere birçok ülkeden tepkiler çığ gibi yağarken Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov ise Putin'e destek çıkmıştı.

'ÇEÇEN ASKERLER UKRAYNA'DA KRİTİK ÖNEME SAHİP'

Çok konuşuulan Çen lider Kadirov, Çeçen askerlerin Ukrayna'da kritik öneme sahip bölgeleri hızla ele geçirebileceğini, bunun da Rusya'nın askeri operasyonunun hedeflerine kolayca ulaşmasını sağlayabileceğini söyledi.

'SİZİN ÖLMEYE HAZIRIM VE EMRİNİZDEYİM'

İngiliz Dail Mail'in haberine göre; Çeçen lider, Rusya lideri Vladimir Putin'e seslenerek "Savaşçılarımıza Harkov'u, Kiev'i ve diğer tüm şehirleri hemen ele geçirme emri verin" dedi. Kadirov şu ifadeleri kullandı:

"Yoldaş devlet başkanım, sizin için ölmeye hazırım ve emrinizdeyim. Ama askerlerimizin öldüğünü izleyemem. Lütfen gözünüzü kapatın ve bizim savaşçıların her şeyi bir iki günde bitirmesine izin verin. Sadece bu ülkemizi ve halkımızı kurtarabilir."

'ŞEHİRLER NAZİLERDEN VE HAYDUTLARDAN KURTARILMALI'

Putin tarafından Çeçenistan’ın liderliğine getirilen ve ‘Putin kuklası’ olarak nitelendirilen Çeçen lider Ramazan Kadirov, Ukrayna'da şehirlerin ve kasabaların "haydutlar ve Nazilerden" kurtarılması gerektiğini söyleyen Kadirov, gerekli olan şeyin tüm ordunun ve silahlı güçlerin koordineli bir şekilde topyekün saldırıya geçmesi gerektiğini söylemiş ve "Ülkenin lideri ve Rus silahlı kuvvetlerinin başkumandanı Vladimir Putin'den tüm özel kuvvetlere Nazileri ve elbette Çeçenistan'da kadınlarımızı, yaşlılarımızı ve çocuklarımızı öldüren teröristleri bitirmeleri için gerekli emri vermesini istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Çeçen lider Kadirov gözünü kararttı: Topyekün saldırıya geçilmeli Putin tarafından Çeçenistan’ın liderliğine getirilen ve ‘Putin kuklası’ olarak nitelendirilen Çeçen lider Ramazan Kadirov’dan yeni bir hamle geldi. Kadirov, Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı ve topyekün bir operasyonun başlatılması gerektiğini söyledi.

Rusya’nın yanında savaşan Çeçen lider Kadirov’un sağ kolu öldürüldü Ukrayna’nın işgali için Rusya’ya destek veren Çeçen lider Kadirov’un sağ kolu General Magomed Tuşayev öldürüldü.

Çeçen lider Kadirov'dan Ukrayna açıklaması: Şok olduk,savaşmayacağız Rusya'ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyet lideri Ramazan Kadirov, Rus ordusuna destek için Çeçen birliklerini Ukrayna'ya gönderdi. Kadirov, Ukrayna'da gördükleri silahlanma karşısında şoka uğradıklarını, savaşma niyetleri olmadıklarını söyledi.