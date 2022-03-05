Rusya’nın geçici ateşkes kararı sonrası Mariupol ve Volnovaha'da sivil tahliyesi için insani koridor açıldı.
TREN GARLARINDA İZDİHAM
İnsani koridorların açılmasıyla bölgeden uzaklaşmak isteyen siviller, tren garlarına akın etti. Garda yaşanan izdihamlar cep telefonlarının kameralarına yansırken, ortaya çıkan görüntüler yürek sızlattı.
GÖRÜNTÜLER YÜREKLERİ SIZLATTI
Trene binmeyi başaran bir kadının çocuğuna elini uzatıp trene almaya çalıştığı görüntüler ise yürekleri dağladı.
Elon Musk uyardı: Rusya'nın hedefinde Elon Musk, SpaceX'in Ukrayna'daki Starlink uydu geniş bant hizmetinin Rusya tarafından 'hedeflenme' olasılığının yüksek olduğu konusunda uyardı.
Rusya’nın gözü Odessa’da Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimi 10. gününde devam ediyor. Ukrayna’nın Karadeniz kıyılarındaki Odessa şehri açıklarında beliren Rus savaş gemileri, bir sonraki hedefin burası olacağı endişelerine yol açtı.
Karadeniz'de gaz sancısı! Rusya'nın asıl hedefi enerji kaynakları Doğalgaz ve kaya gazına göre çok daha verimli olan hidratın dünyadaki toplam 10 trilyon metreküplük rezervinin yüzde 20’lik kısmı Karadeniz’de yer alıyor.NATO’yu risk olarak görüp Ukrayna’yı işgal eden Rusya’nın perde arkasında, Karadeniz’de yer alan zengin enerji kaynaklarına hâkim olma isteğinin bulunduğu belirtiliyor.