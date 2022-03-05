Türkiye Gazetesi

ABD'li golfçü John Daly California'daki Hoag Classic turnuvasında eski ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Golfçü Daly Trump'la konuştuğu esnada teelefonu hoparlöre verdi.

'ONDAN KORKUYORLAR'

Habertürk'te yer alan habere göre , Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile ilgili "Hepsi 'O bir nükleer güç. Onun nükleeri var' diyor. Ondan korkuyorlar gibi." dedi. Eski ABD Başkan telefonda şu ifadeleri kullandı:

'VLADİMİR, YAPARSAN MOSKOVA'YI VURURUZ'

"Biliyorsun, o benim arkadaşımdı. Onunla çok iyi anlaşıyorum. Ben 'Vladimir, eğer yaparsan Moskova'yı vururuz' diyordum. Ona 'Moskova'yı vuracağız' dedim" dedi ve "Ve bana inandı, yüzde beş, yüzde 10 gibi. Ki tüm ihtiyacın olan bu"

HANGİ OLAYI İMA ETTİĞİ BELLİ DEĞİL

Trump'ın görevdeyken Putin ile yaptığı görüşmenin hangi olayı ima ettiği belli değil. Ancak Trump, Putin'in başkan olduğu sırada Ukrayna'yı işgal etmediğini çünkü "yapamayacağını bildiği" iddiasını yineledi.

Korkutan iddiayı ABD basını yazdı: Moskova strateji değiştirdi Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi sürerken Amerikan basını, Ukrayna'nın beklenmeyen direnişi karşısında Moskova'nın strateji değiştirdiğini, savaşa 1000'e yakın yeni paralı asker göndereceğini ve artık daha fazla şehir merkezlerini vuracağını iddia etti.

Rusya'dan Türkiye'de görüşmeye yeşil ışık: Destekliyoruz Rusya'nın Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Gennady Gatilov, Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının Türkiye'de bir araya gelmesini desteklediklerini açıkladı.

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