Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki askeri altyapıyı yok etme çalışmalarının neredeyse tamamlandığını bildirdi. Putin, Rusya'da sıkıyönetim veya olağanüstü hal uygulama planları olmadığını söyledi.

Başka bir ülkeden uçuşa yasak bölge koyma girişiminin askeri faaliyetlere doğrudan katılım olarak değerlendirileceğini belirten Putin, "Bize uygulanan yaptırımlar Rusya'ya savaş ilan etmek gibidir." ifadesini kullandı.

Vladimir Putin, "İç hat uçuşlarını yoğunlaştıracağız ve izin verilen yönlerde dış uçuşları sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.

Trump'tan Putin'e tehdit: Moskova'yı vururuz Eski ABD Başkanı Donald Trump golfçü John Daly ile yaptığı telefon görüşmesinde Putin'i tehdit ettiğini söyleyerek 'Moskovay'yı vururuz' ifadelerini kullandığını belirtti.

Çeçen lider Kadirov'dan Putin'e: Sizin için ölmeye hazırım Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e seslenerek, 'Sizin için ölmeye hazırım' dedi.