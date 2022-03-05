Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'daki ilerleyişi devam ediyor, son olarak Herson'da bir askeri üssü ele geçirdiler. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rus askerleri Herson bölgesinde bulunan Radensk köyü yakınlarındaki Ukrayna askeri üssünün kontrolünü aldı.

Açıklamada, "Ukrayna askerleri üste, askeri teknik araçlar ve silahlarla bırakarak hızla pozisyonlarını terk etti." ifadeleri yer aldı.

Ukrayna’nın askeri üssünde "T-64" ve "T-80" model tankların da bulunduğu belirtildi.



Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Zelenskiy NATO'nun savaşa girmesini istiyor Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Rusya ve NATO arasında çatışma çıkması amaçladığını söyledi.



Rusya’nın gözü Odessa’da Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimi 10. gününde devam ediyor. Ukrayna’nın Karadeniz kıyılarındaki Odessa şehri açıklarında beliren Rus savaş gemileri, bir sonraki hedefin burası olacağı endişelerine yol açtı.