Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalinin 11. gününde Rus birlikleri adım adım Kiev'e yaklaşıyor. Ukrayna halkı ve Ukrayna orusu işgalde tüm gücüyle direnişe devam ederken Rus ordusu birçok Ukraynalık sivili katlediyor.

Binlerce sivilin yaralandığı işgalde Ukrayna için yabancı gönüllülerde Rusya'ya karşı Ukrayna ordusunda savaşıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Polonya'ya kaçtığı iddialarını yalanlamasına rağmen, Kiev'in düşmesin halinde direnişi nereden devam ettireceği hakkında çeşitli öngörüler var.

RUSYA KANLI İSYANA ZEMİN HAZIRLIYOR

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post'un ABD ve Avrupa’dan yetkili kaynaklara dayandırdığı haberinde, Rusya ordusunun Ukrayna'da ilerleyişini sürdürerek ülkede işgale karşı kanlı ve uzun bir isyana zemin hazırlayacağına inanıldığı kaydedildi.

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'i düşürmesi halinde ABD'nin, Devlet Başkanı Zelenkskiy'i kaçırma planlarının yapıldığı iddia edildi.

ABD'NİN ZELENSKİY VE KABİNESİNİ KAÇIRMA PLANI

ABD’nin Ukrayna’ya sağladığı silah yardımlarının bu uzun dönem için hayati önemde olduğu değerlendirilen haberde, ABD Dışişleri Bakanlığı ile Pentagon’un, Rusya güçlerinin Kiev’i tamamen ele geçirme ihtimaline karşı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile kabinesinin kaçışı üzerine planlar yaptığı ifade edildi.

POLONYA'DA HÜKÜMET KURULABİLİR

Haberde, ismi gizli tutulan bir yetkilinin, “Zelensky'nin Polonya'da sürgündeki bir hükümet kurduğu bir senaryo da dahil olmak üzere, şu anda her olasılık için acil durum planlaması yapıyoruz.” ifadesine yer verildi.

KİEV'İN DÜŞMESİ HALİNDE TAHLİYE PLANI DEVREYE GİRECEK

Zelensky’nin bu süreçte ABD’li yetkililerle daha güvenli bir yere geçmesi konusunu görüştüğü, Kiev'in düşmesi durumunda güvenlik ekibinin Zelensky'i ve kabine üyelerini hızlıca yeniden başka bir noktaya yerleştirmeye hazır planlarının olduğunu belirttiği aktarıldı.

Rusya: Taarruza yeniden başladık Rusya Savunma Bakanlığı, sivillerin tahliyesine yönelik başlatılan ateşkesin sona erdiğini duyurdu. Bakanlık, saat 18:00’den itibaren taarruzun yeniden başladığını aktardı.

ABD, Rusya'daki vatandaşlarına seslendi: Acilen terk edin ABD Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına "Rusya'ya seyahat etmemeleri" uyarısında bulunurken bu ülkedeki vatandaşlarına Rusya'yı acilen terk etme çağrısını yineledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Zelenskiy NATO'nun savaşa girmesini istiyor Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Rusya ve NATO arasında çatışma çıkması amaçladığını söyledi.