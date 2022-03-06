Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgal girişimi devam ediyor. İki ülke arasında yarın 3. tur görüşmesi yapılacak. Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, Biden’ın görüşmede ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'daki saldırganlığının Rusya'ya maliyetini artırmak için devam eden eylemlerinin altını çizdiği aktarıldı.

Görüşmede, özellikle, Visa ve Mastercard'ın Rusya'daki hizmetlerini durdurma kararının memnuniyetle karşıladığı belirtilerek Biden yönetiminin Ukrayna'ya güvenlik, insani ve ekonomik yardımı artırdığı ve ek finansman sağlamak için Kongre ile yakın şekilde çalıştığı vurgulandı.

Visa ve Mastercard, Ukrayna'nın işgali nedeniyle Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldılar ve tüm işlemleri durdurmak için çalıştıklarını duyurdular.

Ukrayna'daki bir nükleer santrale yapılan son Rus saldırısıyla ilgili endişelerin de dile getirildiği görüşmede, reaktörleri güvenli durumda tutan Ukraynalı operatörlerin beceri ve cesareti övüldü.

İki başkanın ayrıca, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden müzakereleri de ele aldığı bildirildi.

VISA VE MASTERCARD RUSYA'DAKİ FAALİYETLERİNİ ASKIYA ALDI

ABD merkezli finansal hizmetler şirketi Visa ve Mastercard, Ukrayna'nın işgali nedeniyle Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldıklarını ve ülkedeki tüm işlemlerini durdurmak adına çalışacaklarını duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından ABD merkezli finansal hizmetler şirketi Visa ve Mastercard'tan, Rusya'ya karşı sert tepki geldi. Visa ve Mastercard tarafından yapılan açıklamalarda, Ukrayna'ya düzenlenen saldırılar nedeniyle şirketlerin Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldıkları ve ülkedeki tüm işlemlerini durdurmak adına müşterileri ve ortakları ile birlikte çalışacakları ifade edildi.

Visa tarafından yapılan açıklamada, birkaç gün içinde Rusya'da verilen Visa kartlarıyla başlatılan tüm işlemlerin artık ülke dışında çalışmayacağı ve Rusya dışında verilen Visa kartlarının da artık ülke içinde çalışmayacağı kaydedildi. Visa şirketinin CEO'su Alfred Francis Kelly Jr. yaptığı açıklamada, "Rusya'nın sebepsiz yere Ukrayna'yı işgal etmesinin ve tanık olduğumuz kabul edilemez olayların ardından harekete geçmeye mecburuz" ifadelerini kullandı.

Rusya'da 25 yıldır faaliyet gösteren Mastercard şirketi ise, Rusya'daki hizmet ağını askıya almaya karar verdiğini belirterek, Rus bankaları tarafından verilen kartlarının artık Mastercard ağları tarafından desteklenmeyeceğini ve şirketin Rusya dışında verilen hiçbir kartının da Rus işletmelerinde veya ATM'lerinde çalışmayacağını kaydetti.

Zelenskiy Putin'e meydan okudu: Karadeniz'in sadece dibini görecekler Rusya ile Ukrayna arasında bugün planlanan müzakere öncesi basın mensıplarına açıklamalarda bulunan Ukrayna lideri Zelenski, Rusya’ya "Savunmamızın tüm hatları güvende. Ruslar bunalımda. Odessa şehrimizi yok etmek istiyorlar, ancak Karadeniz'in sadece dibini görecekler" dedi.