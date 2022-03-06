Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 11'inci gününde sürüyor. Rus ordusunun Kiev'e ilerleyişinin devam ettiği ve başkentin savunma için hazırlandığı iddia edilirken, müzakere görüşmelerinde yarın 3'üncü kez masaya oturulacak.

AKIL HASTALARINI REHİN ALDILAR

Yüzlerce sivilin ve askerin hayatını kaybettiği, bomba ve siren seslerinin sürdüğü Ukrayna'dan haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Ukrayna'nın Kiev Bölgesi Valisi Oleksiy Kuleba, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik gerçekleştirdiği saldırılara destek veren Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov'un askerlerinin Ukrayna'da bir ruh ve sinir hastalıkları hastanesine baskın düzenlediğini açıkladı.

"SİVİLLERİN ARKASINA SAKLANIYORLAR"

Kuleba konuya ilişkilin yaptığı açıklamada, Rus ordusuna bağlı Kadirov birliklerinin Ukrayna'nın Kiev bölgesindeki Borodyanka kentinde yer alan bir ruh ve sinir hastalıkları hastanesini ele geçirdiklerini ve hastanenin etrafına mayın döşeyerek, o bölgeden Ukrayna ordusuna topçu atışları yaptıklarını duyurdu.

Vali Kuleba açıklamasında, düşmanlarının sivillerin arkasına saklandığına dikkat çekerek, "Borodyanka kentinden aldığımız bilgilere göre Kadirov'un askerlerinin ruh ve sinir hastalıkları hastanesine girip içerdekileri rehin aldığını öğrendik. Hastanenin etrafına mayın döşedikten sonra oradan Ukrayna askerlerinin üzerine topçu atışları gerçekleştiriyorlar. Hastanede, 100’ü yatılı, 500 civarında hasta mevcut. Personeller ve hastalar işgalcilerin elinde. Düşman, çocukların ve hastaların arkasına saklanıyor" ifadelerini kullandı.

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