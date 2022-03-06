Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna topraklarınayönelik saldırıları 11'inci gününde de devam ediyor. Birçok ülke Rusya’ya karşı yaptırım uygulamayı sürdürürken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’dan yeni bir hamle geldi.

NATO ülkelerinde savunmanın hızla güçlendirilmesi için 6 maddelik bir plan hazırladıklarını belirten Johnson, "Bizim yargıcımız geleceğin tarihçileri değil, Ukrayna halkıdır" dedi.

PUTİN'E KARŞI 6 MADDELİK PLAN

Boris Johnson, hazırlanan 6 maddelik planın ayrıntılarını da paylaştı. Buna göre;

1- Dünya liderleri Ukrayna’daki 'uluslararası insani koalisyon' için harekete geçmeli.

2- Ukrayna 'kendi öz savunmasında desteklenmeli'.

3- Rusya’daki ekonomik baskılar artırılmalı.

4- Uluslararası toplum Rusya’nın Ukrayna’daki 'aşamalı normalleşme' eylemlerine direnmeli.

5- Ukrayna hükümetinin katılımıyla savaşa yönelik diplomatik kararlar alınmalı.

6- NATO ülkeleri arasında, 'güvenliği ve direnci güçlendirmek için hızlı bir kampanya' olmalı.

"SAVAŞ SUÇU"

Johnson, geçtiğimiz günlerde Avam Kamarası’nda yaptığı konuşmada, Rusya’nın Ukrayna’daki saldırılarına değinerek, "Masum sivillerin üzerine atmakta oldukları mühimmat kullanımında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin rejiminden gördüklerimiz, benim görüşüme göre bu tam olarak bir savaş suçu olarak nitelendiriliyor" demişti.

ABD istihbarat raporları: Putin bağırsak kanserine yakalandı İngiltere basını, Putin'in 'şişik yüzünün' hastalık belirtisi anlamına geldiğini öne sürdü. Rus liderin, kemoterapi ilaçları aldığı iddia edildi.

Putin'den yaptırım açıklaması: Bu bize savaş ilanıdır Rusya Devlet Başkanı Putin, bir ülkeden uçuşa yasak bölge koyma girişiminin askeri faaliyetlere doğrudan katılım olarak değerlendirileceğini belirterek, "Bize uygulanan yaptırımlar Rusya'ya savaş ilan etmek gibidir." ifadesini kullandı.