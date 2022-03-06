Türkiye Gazetesi

Ukrayna devlet başkanı Zelenskiy'in destek çağrısından sonra çok sayıda Belarus vatandaşı savaşa katılmak için Ukrayna'ya akın etti. Zelenskiy'in çağrısına da Belaruslu sürgünlerden de destek geldi. Sürgünler, Kiev'i savunmak için özel bir Ukrayna ordusu kurdu. Ordunun liderleri ise Belarus birliklerine 'Ya evde kalın ya bize katılın' şeklinde uyarıda bulundu.

ÖZEL BİRLİK KURDULAR

Belaruslu sürgünler, Ukrayna lideri Zelenskiy'in Rusya'ya karşı verdikleri savaşta destek çağrısında bulunmasının ardından Ukrayna için silahlanan ilk yabancı gönüllü savaş birimini oluşturdu. Sürgünler, Ukrayna’nın başkenti Kiev'i savunmak için savaşan Ukrayna ordusunda özel bir birlik kurdular.

“YA EVDE KALIN YA DA SAVAŞIN”

Oluşturulan özel birliklerin lideri, Ukrayna'nın kuzey sınırında toplanan Rus müttefiki Belarus birliklerine ya evde kalmalarını ya da hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hem de Minsk'teki müttefiki Alexander Lukaşenko'ya karşı 'özgürlük için savaşan' saflarına katılmalarını söyleyen bir uyarı yayınladı.

ORDUYA KATILMA ÇAĞRISINDA BULUNDU

Kiev yakınlarındaki Vasilkyv'deki hava sahasında savaşan Yan Melnikov, ülkesinden 50'den fazla askerle Ukrayna silahlı kuvvetlerinin ilk yabancı gönüllü biriminin başında olduğunu açıkladı.

Yayınladıkları videoda ise "Özgürlüğün ortak idealleri ve egemenliğin değerleri için Ukraynalılarla omuz omuza savaşma arzusu olan her Belarusluyu bize katılmaya çağırıyoruz" açıklamasında bulunuldu.

İSTİFA İDDİASI

Öte yandan ortaya atılan iddialar ise kafa karıştırdı. İddiaya göre Belarus Genelkurmay Başkanının, Ukrayna ile savaşmayı reddederek istifa ettiği belirtildi. Aynı zamanda Ukrayna sınırına gönderilen askeri birliklerde de bazı memurların istifa ettiği ve birçok askerin de kaçtığı konuşuluyor. İşte o belge…