Türkiye Gazetesi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin Amerikan CBS kanalına önemli açıklamalar yaptı. Zelenskiy'nin geleceğini ve öldürülmesi durumunda gerçekleşecek senaryolara da ilişkin konuşan Blinken, "Ukraynalıların bunun için şu anda detayına girmeyeceğim planları mevcut, ancak şunu söyleyebilirim ki biz yönetimin şu ya da bu şekilde devamını isteriz." dedi.

"POLONYA İLE SAVAŞ KONUSUNDA AKTİF ÇALIŞIYORUZ"

Blinken, Zelenskiy'nin görüştüğü liderlere birkaç kez "bu son görüşmemiz olabilir" dediğini hatırlatan sunucunun, "Eğer Rusya Zelenskiy'i öldürürse bunun karşılığı ne olacak? Ukrayna'da onun başında olmadığı bir yönetimi desteklemek için bir acil durum planınız var mı?" şeklindeki sorusuna, "Ukraynalıların bunun için şu anda detayına girmeyeceğim planları mevcut, ancak şunu söyleyebilirim ki biz yönetimin şu ya da bu şekilde devamını isteriz." diye yanıt verdi.

Öte yandan Blinken, ABD ile Polonya arasında Ukrayna ordusuna savaş uçağı temini noktasında nasıl bir iş birliği olduğuna yönelik soruya cevap verirken, Washington ile Varşova arasında bu konuda çok yakın bir görüşme trafiği olduğunu söyledi.

Blinken, "Şu anda Polonyalı dostlarımızla Ukraynalılara bu savaş uçaklarını temin etmeleri durumunda nasıl envanterlerini yeniden doldurabileceğimiz konusunda konuşuyoruz. Bu konuda aktif bir görüşme trafiğindeyiz." diyerek sürecin hızlı ilerlediğine işaret etti.

Uçuşa yasak bölge oluşturulması gibi bir planın sahada mümkün olmadığını hatırlatan Blinken, Ukrayna'nın kendisini Rusya'ya karşı savunabilmesi içinse ellerinden gelen tüm desteği vereceklerini dile getirdi.

Öte yandan NBC kanalında aynı konuyla ilgili soruları yanıtlayan Blinken, Polonya'nın Ukrayna'ya Mig-22 ve Su-25 gibi Sovyet dönemi savaş uçakları vermesinin Polonya'nın kendi kararı olacağını ve bunun bir NATO kararı olmayacağını vurguladı.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, dünkü haberinde, ABD yönetiminin Polonya ile "Ukrayna'ya savaş uçağı vermesi" karşılığında bu ülkeye Amerikan F-16'larının verilmesi konusunda görüştüğünü yazmıştı.

İRAN'LA MÜZAKERE

ABD'li bakan, İran'la nükleer müzakerelerde son yaklaştıklarını ifade ederek bazı zorlu konular üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasını beklediklerini söyledi.

Son haftalarda kayda değer ilerleme kaydettiklerini vurgulayan Blinken, halen üzerinde çalışılan bazı maddelerdeki sorunların çözülmesi konusunda kafa yorduklarını sözlerine ekledi.

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