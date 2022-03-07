Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşının 12. günü. Dünkü gerçekleştirilmesi planlanan insani koridor girişimleri başarısız oldu. Rusya, Ukrayna'da Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla geçici ateşkes ilan ettiğini duyurdu. Moskova yönetimi, ateşkes ilanının Kiev, Mariupol, Harkiv ve Sumi şehirlerinden sivillerin tahliyesi için olduğunu belirtti.

Moskova bugün saat 10.00 itibariyle birçok kentte insani koridorlar için saldırıları geçici olarak durduracağını açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Silahsız insanların bombalanmasını affetmeyeceğiz" derken, Moskova, çevre ülkelere havalimanlarınızı Ukrayna askeri uçaklarına açmayın uyarısında bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 12. Güne girdi. Ukrayna’nın başkenti Kiev’e çok yakın olan Rus birlikleri İrpin’de yerleşim yerlerini bombardımana tuttu.

Dün planlanan tahliye işlemlerinin gerçekleştirilememe nedenini Mairupol Belediye Meclisi Rusya'nın bombardımanının neden olduğunu bildirdi.

GENİŞ ÇAPLI ATEŞKES

Rusya, Ukrayna'nın Kiev, Mariupol, Harkiv ve Sumi şehirlerinden sivillerin tahliyesi için Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla ateşkes ilan ettiğini duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı tahliyelerin havadan İHA'larla kontrol edileceğini söyledi.

Bakanlık açıklamada Macron Putin görüşmesine atıf yaparak, “Ukrayna’dan, belirtilen yönlerde insani koridorların oluşturulması için tüm koşulları yerine getirmesini, sivillerin ve yabancı vatandaşların organize şekilde çıkışını sağlamasını talep ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.

ZELENSKİ DÜNYAYA SESLENDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski dünyaya bir kez daha seslendi ve Rusya’nın sivil yerlerim yerine düzenlenen bombardımanları 'kasıtlı bir cinayet olarak' niteledi. Batıyı tepkisiz kalmakla eleştirdi.

SİVİLLERİN TAHLİYESİNDE 2 GİRİŞİMDE BAŞARISIZ OLDU

Sivillerin tahliyesinde işlemleri için haftasonu kuşatma altındaki Mariupol kentinde iki kez girişimde bulunuldu fakat iki girişimde başarısız oldu.

Moskova yönetimi, ateşkes ilanının Kiev, Mariupol, Harkiv ve Sumi şehirlerinden sivillerin tahliyesi için olduğunu belirtti.

RUSYA ŞİMDİYE KADAR 600 CİVARINDA FÜZE FIRLATTI

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı yetkilisi Rusya'nın şimdiye kadar 600 civarında füze fırlattığını söyledi.

UKRAYNA: RUS ORDUSU 40 ASKER VE 11 ARACINI KAYBETTİ

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada Rus ordusunun Luhansk yönündeki çatışmalarda yaklaşık 40 askeri ile 11 askeri aracını kaybettiğini bildirdi.

SAVAŞ SEBEBİ AÇIKLAMASI

Ukrayna askeri uçaklarının sınır ülkelerdeki havaalanlarını kullanmasının bu ülkelerin silahlı çatışmaya dahli olarak kabul edileceğini bildiren Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Daha önce Romanya ve diğer sınır ülkelerine uçan Ukrayna savaş uçaklarını kesin olarak biliyoruz" dedi.

RUSYA'DAN 'PROVOKASYON' PLANI İDDİASI

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna istihbaratının Harkov’da olası bir radyoaktif provokasyona hazırlandığını ileri sürdü.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askeri birlikleri ile Ukrayna güçleri arasında çatışmaların yaşandığı Harkov’da Fizik ve Teknoloji Enstitüsü’nde bulunan deneysel bir nükleer tesisteki reaktörü Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ile Azov taburunun havaya uçurmayı planladığı iddia edildi.



Açıklamada, “Rus Silahlı Kuvvetleri deneysel bir nükleer tesise füze saldırısı düzenlediği iddiasıyla suçlanacak" ifadeleri kullanıldı.

İşte Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan dakika dakika gelişmeler...

08.37: Rusya saat 10'da geçici ateşkes ilan edecek. Ukrayna'nın dört kentinde insani koridor açılacak.

İşgalde dokuzuncu gün! Rusya nükleer santrali ele geçirdi Rusya’nın Ukrayna’ya karşı düzenlediği saldırı 9. gününde. Dün yapılan barış görüşmelerinin ikincisi Belarus sınırında bulunan Brest’te yapıldı. Toplantıda, insani yardım koridoru oluşturulması konusunda uzlaşıya vardı. Çatışmaların yaşantığı ülkede Rusya, gece saatlerinde Zaporijiya Nükleer Santrali’ni ele geçirdi.

Rusya-Ukrayna arasında 3. sıcak temas! Tarih açıklandı Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı saldırı 10. gününde bölgedeki çatışmalar sürüyor. Rus güçlerinin bombalı ilerleyişine karşı Ukrayna askerleri ise son ve asıl savunmayı kent girişine kurdukları ve çelikle destekledikleri barikatların arkasında vermeyi planlıyor. BM'den yapılan son açıklamada Ukrayna'da Rus işgalinde şimdiye kadar 331 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi. Mariupol Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Rus tarafının ateşkese uymaması nedeniyle tahliyelerin ertelendiği duyurulurken, Kiev yönetimi Volnovaha'da da ateşkesin durduğunu söyledi. Öte yandan 3.tur müzakerelerinin tarihi belli oldu.

Mariupol'da 11 saatlik geçici ateşkes Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 11. gününde de devame diyor. Rus güçleri, başkent Kiev'e doğru olan yolları ve yerleşim yerlerini bombalayarak ilerlemeye çalışıyor. Mariupol kentinde insani koridorların açılması için Rusya ile kararlaştırılan 11 saatlik geçiçi ateşkes başladı. Diğer taraftan, BM Ukrayna'da 1,5 milyondan fazla mültecinin komşu ülkelere geçtiğini duyurdu.