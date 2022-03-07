Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş 12. güne girdi. ABD Dışişleri Bakanı Blinken’dan Rusya’ya yönelik sert açıklamalar geldi. Blinken NATO’nun her karış topraklarını savunacaklarını söylerken uçakların teyakkuzda olduğunu vurguladı."

Ukrayna’nın Rusya’ya karşı başlattığı işgal girişiminde bölgede çatışma ve ölü haberleri gelmeye devam ediyor. Batının tüm yaptırımlarına rağmen Rus ordusunun ilerleyişi sürüyor.

“RUSYA ÇOK ORANTISIZ BİR SALDIRIDA BULUNDU”

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Litvanya'da savaş ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Rusya’nın Ukrayna topraklarında egemenlik ihlal ettiğini ve Rus saldırılarının büyümesi durumunda Blinken, “Her şeyi yapmaya hazırız. NATO müttefiklerimizle sürekli durumu güncellemesi yapıyoruz. Rusya'nın neredeyse sıfıra yaklaştığını görüyoruz. İhracat geri çekilmeleri, önemli teknolojik şirketlerin geri çekilmesi mümkün oldu. Ukrayna'ya sunabildiğimiz yardımın etkisini de gördük. Bütün söylediklerimiz gerçekleşiyor. Rusya çok orantısız bir saldırıda bulundu, bu nedenle Rusya'ya baskıyı artırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

“HER KARIŞI SAVUNACAĞIZ”

Savaşın sonunda Ukrayna’nın zaferle çıkacağını söyleyen Blinken, “Uçakta teyakkuzda bekliyor” diyerek Rusya'ya gözdağı verdi. Blinken sözlerini “NATO toprakları içinde saldırı herhangi bir gerçekleşirse biz NATO topraklarının her bir köşesini savunmak için adım atacağız” ifadelerini kullanarak tamamladı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken savaşın son durumunu değerlendirdi ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın son durumunu değerlendirdi. Blinken Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşı kazanabileceğini söyledi.

Blinken: NATO topraklarının her karışını savunacağız ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, düzenlediği basın toplantısında Rusya'nın diğer çatışmalarda kullandığı acımasız taktikler nedeniyle Ukrayna'daki savaşın muhtemelen siviller için daha da yıkıcı bir hale geleceğini belirterek, Rusya'nın Ukrayna işgaline devam etmesi halinde ABD'nin Ukrayna'ya yönelik desteğinin artacağına dikkat çekti.